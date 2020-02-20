رئيس مجلس الوصاية .. أبرز 7 معلومات عن الأمير محمد عبد المنعم في ذكري ميلاده





تحل اليوم الخميس 20 فبراير ذكري ميلاد الأمير محمد عبد المنعم،وهو كما قال لنا د.ولاء الدين بدوي مدير عام متحف قصر المنيل أحد أمراء الأسرة العلوية،ووالد الأمير عباس حلمي الثالث.

وينشر موقع صدي البلد أبرز 7 معلومات عن الأمير محمد عبد المنعم.