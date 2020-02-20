رئيس مجلس الوصاية .. أبرز 7 معلومات عن الأمير محمد عبد المنعم في ذكري ميلاده

تحل اليوم الخميس 20 فبراير ذكري ميلاد الأمير محمد عبد المنعم،وهو كما قال لنا د.ولاء الدين بدوي مدير عام متحف قصر المنيل أحد أمراء الأسرة العلوية،ووالد الأمير عباس حلمي الثالث.
وينشر موقع صدي البلد أبرز 7 معلومات عن الأمير محمد عبد المنعم.
1 - ولد بتاريخ 20 فبراير 1899م في الاسكندرية.
2 - زوجته هي الأميرة العثمانية فاطمة نسل شاه حفيدة عبد المجيد الثاني آخر سلطان عثماني.
3 - عمه السلطان حسين كامل الذي حل محل والده على العرش
4 - تم إنتخابه رئيسا للجنة الاولمبية المصرية"1934- 1938".
5 - كان عام 1939 رئيس الوفد العربي بمؤتمر فلسطين في لندن.
6 - كان رئيس مجلس الوصاية على عرش الملك أحمد فؤاد الثاني"1952 - 1953".
7 - توفي وعمره 80 عاما في ديسمبر 1979 ودفن في قبة بصحراء المماليك.