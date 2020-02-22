إنّا فتحنا لك فتحا مبينا.. الإبراشي يبدأ أولى حلقاته على التليفزيون المصري بالقرآن

انطلق برنامج «التاسعة»؛ على القناة الأولي بالتليفزيون المصري، بتلاوة القرآن الكريم.





ويقدم البرنامج الإعلامي «وائل الإبراشي»، عقب تقديم مسيرة حافلة من البرامج الحوارية على الفضائيات المصرية منها «الحقيقة _ العاشرة مساء - كل يوم».





ويستضيف الإبراشي في اولى حلقات البرنامج الفنان محمد رمضان ليتحدث عن حملات المقاطعة التي يتعرض لها على السوشيال ميديا عقب الازمة الأخيرة مع الطيار أشرف أبو اليسر.





وكانت هناك انتقادات لاذعة من رواد السوشيال ميديا وعدد من الإعلاميين على استضافة الإبراشي لرمضان؛ مبررين ذلك أنها محاولة لتبييض وجه رمضان.