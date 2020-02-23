ليبرمان: الموساد طلب من قطر دعم حماس في زيارة للدوحة

أكد أفيجدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" عن زيارة لرئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، وقائد رفيع في جيش الاحتلال إلى قطر.





وبحسب" العربية"، ذكر ليبرمان أن الزيارة جاءت ليطلب كوهين من قطر مواصلة دعم حركة حماس.





وقال ليبرمان إن رئيس الموساد وقائد القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتزي هاليفي، قاما قبل أسبوعين بزيارة لقطر بتكليف من نتنياهو، وطلبا من القطريين أن يواصلوا تقديم الأموال لحماس بعد 30 مارس، حيث كان القطريون يعتزمون وقف التمويل في 30 مارس.





وأشارت القناة إلى أن كوهين وهيلفي قاما بزيارة سرية للدوحة مطلع فبراير الحالي واستمرت 24 ساعة، والتقيا شخصيات قطرية من بينها، محمد بن أحمد المسند، رئيس الاستخبارات القطرية ومستشار أمير قطر للأمن القومي وفق ما أفاد به مراسل "العربية" السبت.





وأكد أن زيارة رئيس الموساد إلى الدوحة تعتبر الثانية في ستة أشهر، وقال إن الوفد الإسرائيلي طلب من الدوحة دعما ماليا شهريا لحماس بـ 15 مليون دولار.



