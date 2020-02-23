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رياضة

فيروس كورونا يلغي مباريات وأحداثا رياضية في إيطاليا

الأحد 23/فبراير/2020 - 05:47 ص
جوزيبي كونتي رئيس
جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي
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ريهام بكير
أصدر جوزيبي كونتي، رئيس الوزراء الإيطالي ، قرارا بإيقاف جميع الأنشطة والأحداث الرياضية، في إقليمي لومبارديا وفينيتو بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ومن ضمن المباريات الملغاة، 3 مواجهات في الدوري الإيطالي الممتاز "سيريا أ" وهي "إنتر - سامبادوريا" و "فيرونا - كالياري" و"أتالانتا - ساسولو"، كان من المقرر أن تقام اليوم الأحد.

وكانت السلطات الإيطالية قد أعلنت إلغاء 42 مباراة في دوريات الهواة والناشئين، كما تم تأجيل مباراة في دوري الدرجة الثانية بين أسكولي وكريمونيزي.

ووفقا لشبكة سكاي سبورتس ، فقد أعلنت إيطاليا رسميا تسجيل 79 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها حالتي وفاة، لتكون بذلك الدولة الأوروبية الأكثر تضررا من فيروس كورونا.

وتتوزع الإصابات على 5 أقاليم (من بين 20 إقليما في إيطاليا)، لكن إقليمي لومبارديا وفينيتو سجلا العدد الأكبر من الحالات وتحديدا (47 حالة) و (17 حالة) على الترتيب.
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