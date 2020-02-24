رامي جمال يحيي حفلا غنائيا في الفيوم.. 5 مارس

يذكر ان رامي جمال ، طرح منذ أيام أغنية جديدة بعنوان "سقف" وحققت الأغنية أكثر من 10 ملايين مشاهدة منذ طرحها عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة (نجوم ريكوردز) على موقع الفيديوهات يوتيوب.



