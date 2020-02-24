AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رامي جمال يحيي حفلا غنائيا في الفيوم.. 5 مارس

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:16 ص
رامي جمال
رامي جمال
Advertisements
آيه عاطف
يستعد الفنان رامي جمال، لأحياء حفل غنائي في "الفيوم" يوم 5 مارس المقبل، ومن المتوقع ان يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

كا يقدم رامي جمال، خلال الحفل باقة متنوعة من ابرز الاغاني الخاصة به من بينها :"اوعديني"، و"سقف"، و"استغنيت"، و"ليالينا"، و"أنا لوحدى"، وغيرها من الاغاني.

يذكر ان رامي جمال، طرح منذ أيام أغنية جديدة بعنوان "سقف" وحققت الأغنية أكثر من 10  ملايين مشاهدة منذ طرحها عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة (نجوم ريكوردز) على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

أغنية "سقف" من كلمات: مصطفى حسن، وألحان: بلال سرور، توزيع موسيقي: توما، ميكساج وديجيتال ماستر:  توما، جيتار: مصطفي اصلان، طبله: احمد العيادي. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رامي جمال يطرح فيديو كليب أغنية السقف .. اليوم

بعد 3 ملايين مشاهدة.. رامي جمال يتصدر جوجل بسبب أغنية سقف

سقف لـ رامي جمال تحقق 4 ملايين مشاهدة

بعد تخطي سقف 4 ملايين مشاهدة.. رامي جمال يطرح أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب.. تفاصيل

رامي جمال يتجاوز 6 ملايين مشاهدة بـ سقف.. فيديو

رامي جمال يطرح مين غيرك فالقلب.. فيديو

ترشيحاتنا

مقتل ملاكم كيك بوكس شهير طعنا على يد عصابة مسلحة

الكرة المصرية في الانعاش.. أحمد حسن يكشف مفاجأة عن تقرير حكم السوبر والمراقب

اجمل دعاء للميت مكتوب قبل أذان الفجر يخفف عنه عذاب القبر ويبدله الجنة

صاحب مطعم شهير يهدد الفنان محمد رمضان لهذا السبب.. تفاصيل

الأحمر يشكو الجبلاية لـ FIFA.. تفاصيل قرارات مجلس إدارة الأهلي بسبب عقوبات السوبر

الأهلي يعلق على انسحاب الزمالك.. الخطيب يكشف حقيقة فيديوهات السوبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتفرموا .. أول صور من حادث طريق المطار بعد وفاة 10 أشخاص

طريقة عمل البسبوسة .. 6 وصفات متنوعة

أبرزهم فريد شوقي وسمير سيف.. الأقصر للسينما الأفريقية يهدي دورته التاسعة لـ 6 مبدعين