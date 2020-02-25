رئيس وزراء تيمور الشرقية يعلن استقالته من منصبه

أعلن رئيس وزراء تيمور الشرقية تور ماتان رواك اليوم الثلاثاء استقالته من منصبه، وذلك بعد فشل تمرير الموازنة في البرلمان.





وقال ماتان رواك - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إنه سيواصل أداء مهامه حتى يوافق الرئيس فرانسيسكو جوتيريش لو أولو على استقالته، مشيرا إلى أن أي قرار بشأن إعلان إجراء انتخابات أخرى أو دعوة الأحزاب السياسية لتشكيل حكومة جديدة يرجع لرئيس البلاد.





وشهدت الحكومة الائتلافية بقيادة ماتان رواك انقساما لأن موازنة عام 2020 تم رفضها من قبل أحزاب المعارضة والأحزاب الحكومية.





كان الرئيس قد قال في 10 فبراير الجاري إن إجراء انتخابات جديدة هو الملاذ الأخير وطلب من الأحزاب التي لديها مقاعد في البرلمان التحرك سياسيا لتوفير حل جيد لهذا المأزق.



