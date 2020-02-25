AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس وزراء تيمور الشرقية يعلن استقالته من منصبه

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:45 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلن رئيس وزراء تيمور الشرقية تور ماتان رواك اليوم الثلاثاء استقالته من منصبه، وذلك بعد فشل تمرير الموازنة في البرلمان.

وقال ماتان رواك - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إنه سيواصل أداء مهامه حتى يوافق الرئيس فرانسيسكو جوتيريش لو أولو على استقالته، مشيرا إلى أن أي قرار بشأن إعلان إجراء انتخابات أخرى أو دعوة الأحزاب السياسية لتشكيل حكومة جديدة يرجع لرئيس البلاد.

وشهدت الحكومة الائتلافية بقيادة ماتان رواك انقساما لأن موازنة عام 2020 تم رفضها من قبل أحزاب المعارضة والأحزاب الحكومية.

كان الرئيس قد قال في 10 فبراير الجاري إن إجراء انتخابات جديدة هو الملاذ الأخير وطلب من الأحزاب التي لديها مقاعد في البرلمان التحرك سياسيا لتوفير حل جيد لهذا المأزق.

Advertisements

ترشيحاتنا

الإفتاء: ذبح الرجبية في شهر رجب جائز شرعا بشرط واحد

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 25- 2 - 2020 بالقاهرة والمحافظات

فولكس فاجن تعلن خصم 30 ألف جنيه في سعر volkswagen golf

تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.. إيران تعلن حصيلة ضحايا كورونا

تفاصيل مروعة.. خطف واغتصاب كويتية في سيارة

بعد تعافي آخر مريض.. فيتنام تنتصر على كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فولكس فاجن تعلن خصم 30 ألف جنيه في سعر volkswagen golf

أيهما أجمل.. رانيا يوسف تتألق بإطلالتين متشابهتين.. صور

بعد 63 عاما من الانطلاق.. شيفروليه امبالا تودع العالم وتوقف الإنتاج