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برلمان

رئيس دعم مصر: نحرص على الاستماع لكل الآراء عن قانون الإدارة المحلية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 08:57 م
الدكتور عبد الهادي
الدكتور عبد الهادي القصبي
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محمود فايد
أكد عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، حرص الائتلاف على الاستماع للرأي والرأي الآخر حول قانون الإدارة المحلية من أجل الوصول لأفضل الصياغات القابلة للتطبيق على أرض الواقع. 

جاء ذلك في الجلسة الخامسة للحوار المجتمعي لائتلاف دعم مصر، حول قانون الإدارة المحلية التي انعقدت اليوم برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، وبمشاركة أمين عام الإئتلاف أحمد السجيني، والنائب محمد ابوهميلة، والمخصصة لرؤساء النقابات المهنية. 

وأضاف القصبي أن جميع الملاحظات والمداخلات التي تتم من جميع المشاركين في الحوار المجتمعي محل اعتبار وتقدير، وسنعمل على الاستفادة منها، مشيرا إلى أن النقاش والحوار دائما ما تكون نتائجه إيجابية للصالح العام. 

وأوضح أن مصر تنمو وبها قيادات وكوادر قادرة على العمل من أجل الأفضل بجميع مؤسساتها ونقاباتها ومن ثم الحاجة الآن نحو استمرار التكاتف والدعم لأعمال التنمية والتطوير هو ما يكون المستهدف، قائلا:" جميعنا في مصر نستهدف الأفضل والأحسن ولدينا نماذج ناجحة وقيادات كبيرة تسعى لما هو في الصالح العام". 

وتطرق رئيس ائتلاف دعم مصر في حديثه إلى الخلط القائم بين الإدارة المحلية والمجالس المحلية، وحصر القانون فقط في الانتخابات المحلية، مشيرا إلى أن القانون يتضمن ١٥٦ مادة منها مايقرب من ٢٥ مادة متعلقة بالانتخابات والباقي يتعلق بالإدارة المحلية  ومن ثم قانون الإدارة المحلية مش انتخابات فقط.

واختتم القصبي حديثه بالتأكيد على دور النقابات في إعداد الكوادر التي تقود العمل العام في مصر، وإثراء الحياة العامة.
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