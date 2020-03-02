لجان لمتابعة المحاصيل الشتوية والتعريف بالممارسات الجيدة للزراعة بالفيوم

صرح الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم بأن الإدارات الزراعية تواصل عمل لجان مرورية لمتابعة الزراعات الشتوية والتعريف بالممارسات الجيدة للزراعة، ومكافحة أمراض النبات.



وأضاف إن هناك لجان مرورية بحقول الفول البلدي والقمح لمتابعة المحصول وعمل برامج توعوية من خلال حملات على زراعات الفول والقمح حول طرق ري وتسميد، ومكافحة آفات المحصول حتى الحصاد لزيادة الإنتاج وتقليل الفاقد، مضيفا أنه منذ بدء زراعات المحصول تم تعريف المزارعين بالأصناف الجديدة لزيادة الإنتاج.





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كما قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بإشراف المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بتنظيم حملة لفحص المحاصيل الشتوية بفريق عمل ، ضم المهندس ناصر ميلاد ذكى رئيس قسم المكافحة والمهندس بركه قطب والمهندس عبدالله سيد مفتش المكافحة والمهندس عبدالناصر عبد العزيز مدير جمعية الزاوية والمهندس مجدى سعد مشرف الجمعية ف