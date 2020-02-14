زراعة الفيوم: تكثيف الحملات فجرا لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

وجه الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم باستمرار وتكثيف الحملات الليلية لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية والتي كان لها أثر كبير في السيطرة على المتعدين للحفاظ على الرقعة الزراعية.

تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لظاهرة البناء عليها.





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كما شدد ربيع على أهمية سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المعتدين على الأراضى الزراعية وإزالة أي مخالفة في مهدها.





وفي سياقه قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بإزالة بناحية قرية العدوة التابعة لمركز الفيوم فجر اليوم على مساحة ٧ قراريط.





بحضور المهندس خالد فتحي رئيس الحماية والإدارة والمهندس خالد سيد رئيس الوحدة المحلية بالعدوة والمهندس صبحي سلومه مدير الجمعية بالعدوة والمهندس جمال عبد الحليم مسؤول التعديات بالمركز.