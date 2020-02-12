إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها بـ الفيوم.. صور

شدّد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم على جهاز حماية الأراضي بالمديرية برئاسة المهندس علي مسعد ومديري الإدارات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والمعنية والأمنية بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أولًا بأول قبل تفاقم التعدى الذى قد يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الإزالات.





وذلك عن طريق الرصد والمتابعة المتواصلة للأراضى الزراعية من خلال حملات دورية مستمرة، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون.





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تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور أحمد الأنصار محافظ الفيوم أثناء زيارته لمديرية الزراعة أمس العمل على الحفاظ على الرقعة الزراعية تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





وقال وكيل الوزارة قد تمكنت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بإزالة بناحية تلات علي مساحة 1 قيراط بزمام جمعية تلات بحضور المهندس سيد الباشا رئيس الوحدة المحلية بتلات والمهندس خالد فتحي رئيس الحماية وبالإدارة والمهندس محمود طه مدير جمعية تلات.





وإزالة حالة أخرى اليوم زمام ناحية قحافة رئاسة حى شرق تم ردم لبشه داخل أسوار على مساحة 2 قيراط بحضور المهندس ياسر جمعة رئيس حي شرق والمهندس جمال عبد الحليم وكيل الحماية.



