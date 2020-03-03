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مرأة

أثارت الجدل بشعرها .. 5 صور لـ سهير رمزي بعد خلع الحجاب

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 04:52 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يوافق اليوم عيد ميلاد الفنانة سهير رمزي، حيث أكملت اليوم عامها الـ 74 وأثارت في الفترة الاخيرة الجدل بشعرها بعد خلعها الحجاب.

ودائما ما تتمتع سهير رمزي بأجمل الإطلالات والتنوع في اختيار الالوان وقصات الشعر المختلفة التي تناسبها، وهي من مواليد 3 مارس 1946. 

ومن الناحية الجمالية تضع سهير رمزي ميكب بالالوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية، وتبرز جمال وجنتيها بالبلاشر، ولا تتكلف في اقتناء الاكسسورات.


أثارت الجدل بشعرها .. 5 صور لـ سهير رمزي بعد خلع الحجاب
أثارت الجدل بشعرها .. 5 صور لـ سهير رمزي بعد خلع الحجاب
أثارت الجدل بشعرها .. 5 صور لـ سهير رمزي بعد خلع الحجاب
أثارت الجدل بشعرها .. 5 صور لـ سهير رمزي بعد خلع الحجاب
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