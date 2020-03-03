في عيد ميلاد سهير رمزي.. قصة نجاتها من القتل بأعجوبة

تحتفل الفنانة سهير رمزي اليوم، الثلاثاء، بعيد ميلادها الـ 74، حيث ولدت بمحافظة بورسعيد في 3 مارس عام 1946 ونشأت في بيئة فنية، فوالدتها هي الفنانة درية أحمد، وكان لتلك النشأة دور كبير في عشقها للفن وحبها للوقوف أمام الكاميرا وهي ما زالت طفلة صغيرة.

وفي أحد حوارات سهير رمزي الفنية، كشفت عن نجاتها من الموت بأعجوبة، فقد كان القدر عاملا كبيرا في تخليصها من يد الريجيسير الذي قتل الفنانة وداد حمدي، موضحة أنه كان يستهدفها في البداية ولكن الله أنقذها.





وروت سهير رمزي التفاصيل بقولها: "الريجيسير ده كان بييجي عندي باستمرار وكنت أعطي له أكل وفلوس لأنه كان ولد غلبان جدا وكان خلوق ومهذب وطيب جدا، بس واضح إنه كان بيتعاطى مخدرات واحنا مكناش نعرف".





وأضافت سهير رمزي، خلال استضافتها ببرنامج "100 سؤال": "كان عايز فلوس علشان يشتري مخدرات، فجاء عندي في البيت ومكنتش موجودة وفتح له الطباخ بتاعي وقاله إني مش موجودة فاتخانق معاه ورفع عليه السكينة وحاول يقتله فالناس طبعا مسكوه ومشوه".





وتابعت: "بعد كده راح إلى يسرا لكن برضه مكنتش موجودة في البيت، فراح على وداد وقتلها لأنه كان عايز فلوس بأي شكل وأخذ 200 أو 300 جنيه بس".