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أخبار العالم

مشهد صادم.. طوفان بشري هارب من تركيا بسبب تهديدات أردوغان ..فيديو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 06:29 م
فرار آلاف اللاجئين
فرار آلاف اللاجئين من تركيا
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رشا عبد الخالق
في مشهد يبدو في البداية أنه في فيلم سينمائي من أفلام هوليوود، طردت تركيا التي تتشدق بدفاعها عن حقوق الإنسان، والتي حصلت على مليارات الدولارات من أجل استضافة مئات الآلاف المهاجرين من سوريا الذين فروا من ويلات الصراع المتواصل منذ حوالي 9 سنوات. 

وأظهرت لقطات تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي طوفنا بشريا يهرب من الحدود التركية إلى اليونان، بعدما هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بطرد الملايين من اللاجئين من تركيا مع تأزم الأوضاع في إدلب السورية. 

وقال أردوغان: "بعدما فتحنا أبوابنا، تلقينا العديد من الاتصالات الهاتفية، قالوا لنا "أغلقوا الأبواب".. لكنني قلت لهم "قد تم الأمر، انتهى. الأبواب مفتوحة. وعليكم الآن أن تتحملوا نصيبكم من العبء". 

واحتشد آلاف المهاجرين واللاجئين ومن بينهم أفغان وسوريون وعراقيون، على الحدود التركية مع اليونان بعد أن أعلن أردوغان الجمعة الماضي أن تركيا لن تمنعهم من التوجه إلى الاتحاد الأوروبي.

وزعم أن الأعداد أكبر من ذلك بكثير، وقال إنها تصل إلى "مئات الآلاف". وأضاف "سيتزايد العدد. قريبا هذا العدد سيصل إلى الملايين".
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