3 معلومات عن عبد المنعم باه السكرتير العام الجديد لـ CAF

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تعيين المغربي عبدالمنعم باه، في منصب السكرتير العام للكاف، خلفًا لمواطنه المستقيل معاذ حجي.





كان تعيين "باه" في هذا المنصب بشكل مؤقت، إلى جانب منصبه مديرا تجاريا للكاف بعد موافقة أعضاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالإجماع، ليشغل المنصب بدءًا من اليوم، حسب بيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.





ونقدم لكم في هذا التقرير، معلومات عن المغربي عبدالمنعم باه:





- عبدالمنعم باه يشغل منصب المدير التجاري( مدير التسويق ) بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم.





- انضم للعمل في الكاف منذ عام 2018





- كان من بين الأشخاص التي عملت في الجانب التسويقي في بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.