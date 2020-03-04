أبو الغيط يحسم عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية





وقال أبو الغيط اليوم الأربعاء خلال كلمته بإجتماع مجلس الجامعة بالدورة الـ/153، إن الظروف الحالية لا تدعم عودة عضوية سوريا إلى الجامعة، موضحا أن الأمر له حسابات سواء من جانب الجامعة أو سوريا نفسها.





وتابع أبو الغيط: "هناك بعض التوجهات التي تقول إن الوضع لم يتغير كثيرا".





ويرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الأزمة السورية أصبحت منحصرة في إدلب فقط، مضيفا: "من المستبعد أن يحدث توافق روسي تركي، على حل يمنع عودة النظام السوري إلى إدلب".





وأكمل أبو الغيط: "نشاهد أهل لنا في سوريا وهم يشردون بمئات الآلاف، ونراهم يطرقون أبواب اللجوء وصار أمرهم ورقة ضغط ومساومة يتم التلاعب بها".



