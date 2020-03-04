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أخبار البلد

أبو الغيط يحسم عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:01 م
الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
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ميـــس رضــا
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه من المبكر الحديث عن وجود نوايا لدعوة سوريا للانضمام إلى الجامعة العربية.

وقال أبو الغيط اليوم الأربعاء خلال كلمته بإجتماع مجلس الجامعة بالدورة الـ/153،  إن الظروف الحالية لا تدعم عودة عضوية سوريا إلى الجامعة، موضحا أن الأمر له حسابات سواء من جانب الجامعة أو سوريا نفسها.

وتابع أبو الغيط: "هناك بعض التوجهات التي تقول إن الوضع لم يتغير كثيرا".

ويرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الأزمة السورية أصبحت منحصرة في إدلب فقط، مضيفا: "من المستبعد أن يحدث توافق روسي تركي، على حل يمنع عودة النظام السوري إلى إدلب".

وأكمل أبو الغيط: "نشاهد أهل لنا في سوريا وهم يشردون بمئات الآلاف، ونراهم يطرقون أبواب اللجوء وصار أمرهم ورقة ضغط ومساومة يتم التلاعب بها".

وأتم: "القوى الخارجية لعبت دورا سلبيا في ليبيا وسوريا واليمن أدى إلى تفاقم النزاعات وآن لها أن ترفع أياديها عن الأراضي العربية"، لافتا إلى أن الصراعات أنهكت العالم العربي وفتحت شهية الجيران للتوغل والتمدد في المنطقة.
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