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محافظات

رفع الكثبان الرملية من طرق سيناء تجنبا لوقوع حوادث

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:31 ص
صدى البلد
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احمد صالح
مازالت الكثبان الرملية تتراكم على الطرق في المناطق التي تنشط فيها الرياح بمحافظة شمال سيناء، خاصة مناطق الحسنة ونخل بوسط سيناء، وذلك بسبب شدة هبوب الرياح التي تنقل مع الرمال التي تتجمع على الطرق. وتسعى المحافظة إلى رفع الرمال أولا بأول تجنبا لوقوع حوادث وفتح الطرق لربط القرى ببعضها.

 وقرر اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ، قيام مجالس المدن بكل من الحسنة ونخل، بسرعة الدفع بالمعدات الثقيلة بالتنسيق مع هيئة الطرق، لرفع الكثبان الرملية التي غطت الطرق بمركزي الحسنة ونخل بمنطقة وسط سيناء.

وقال المهندس/ أحمد عبد الحليم سالمان رئيس مركز ومدينة الحسنة، أنه تم تنفيذ خطة لإزالة الرمال المتجمعة على الطريق نتيجة نشاط حركة الرياح، وتحرك الكثبان الرملية التي أغلقت الطرق.

حيث تم الدفع بمعدات مجلس مدينة الحسنة، وتم فتح طريق الحسنة القصيمة أمام تجمع المثمثنى وعلى بعد حوالى 17كيلو متر من مدينة الحسنة.

كما تم توجيه المعدات والآليات المناسبة لإزالة الرمال والعوائق من على 3 طرق رئيسية وهي ." العريش - الريسان - ك 61 - بغداد " ، " بغداد - الحسنة " ، "الحسنة - المغفر - المنبطح - القسيمة "

كما تم تطهير طريق مفارق قرية الحمة وتجمع الخاتمية والتي تقدر بمسافة٢٤ كيلو ،حيث تكثر الكثبان الرملية المتحركة التى تغلق الطريق أمام حركة سير السيارات.

وتم التأكد من عودة حركة سير السيارات إلى هذه الطرق الحيوية لطبيعتها عقب تحسن الأحوال الجوية، وإزالة اطمأن من الرمال تحسبا لوقوع حوادث طرق.

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رفع الكثبان الرملية من طرق سيناء تجنبا لوقوع حوادث
رفع الكثبان الرملية من طرق سيناء تجنبا لوقوع حوادث
رفع الكثبان الرملية من طرق سيناء تجنبا لوقوع حوادث
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