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رياضة

وزير الرياضة يطمئن على بعثات الأهلي والزمالك والمصري بالخارج.. تفاصيل

الجمعة 06/مارس/2020 - 05:25 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عدة اتصالات هاتفية مع بعثات أندية الأهلي والزمالك والمصري للاطمئنان على استعداداتهم قبيل انطلاق مبارايات الإياب بدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، وبطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك مساء اليوم الجمعة مع نادي الترجي بتونس، ويلتقي عصر غد فريق النادي الأهلي مع فريق صن داونز بجنوب إفريقيا في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.

فيما يلتقي النادي المصري مع فريق نهضة بركان بالمغرب بعد غد الأحد ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

وأكد "صبحى "، الدعم والمؤازرة لجميع الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية، والاطمئنان على كافة استعداداتهم، مشيرًا إلى النتائج الإيجابية التي حققتها الفرق المصرية في مباريات الذهاب ببطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته بالتوفيق للاعبي الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز في مباريات العودة وتحقيق نتيجة إيجابية تمكنهم التأهل لنصف نهائي البطولتين، استكمالا لمسيرة الانجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة
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