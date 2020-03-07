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سيارات

بعد طرحها عالميا.. مصر تنتظر نيسان صني 2020 nissan sunny الشكل الجديد.. صور

السبت 07/مارس/2020 - 09:00 ص
نيسان صني 2020
نيسان صني 2020
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اشرف عطية
كشفت شركة نيسان اليابانية عن الموديل الجديد من السيارة الأشهر في مصر، نيسان صني 2020، رغم قيام الوكيل في مصر بعرض نيسان صني 2020  بنفس شكلها منذ عام 2013.

نيسان صني الشكل الجديد 2020 حصريا في دبي | صور

وتلاحظ أن تصميم السيارة نيسان صني 2020 الجديد يشبه تصميم السيارة nissan sentra .

وجاء الموديل الجديد من السيارة نيسان صني 2020، مختلفا بشكل كبير يشبه إلى حد كبير نيسان سنترا مع عجلات ألومنيوم جديدة تزيد من الجانب الرياضي في السيارة

نيسان صني الشكل الجديد 2020 حصريا في دبي | صور

كما تتوفر السيارة نيسان صني 2020 بمحرك 1600 سي سي بنزين بقوة 124 حصان متصل بناقل حركة مانيوال 5 سرعات أو أوتوماتيك CVT.

نيسان صني الشكل الجديد 2020 حصريا في دبي | صور
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بعد طرحها عالميا.. مصر تنتظر نيسان صني 2020 nissan sunny الشكل الجديد.. صور

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بعد طرحها عالميا.. مصر تنتظر نيسان صني 2020 nissan sunny الشكل الجديد.. صور

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