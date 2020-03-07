بعد طرحها عالميا.. مصر تنتظر نيسان صني 2020 nissan sunny الشكل الجديد.. صور

كشفت شركة نيسان اليابانية عن الموديل الجديد من السيارة الأشهر في مصر، نيسان صني 2020، رغم قيام الوكيل في مصر بعرض

نيسان صني 2020

بنفس شكلها منذ عام 2013.









وتلاحظ أن تصميم السيارة نيسان صني 2020 الجديد يشبه تصميم السيارة nissan sentra .





وجاء الموديل الجديد من السيارة نيسان صني 2020، مختلفا بشكل كبير يشبه إلى حد كبير نيسان سنترا مع عجلات ألومنيوم جديدة تزيد من الجانب الرياضي في السيارة .







