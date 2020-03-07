لمرضى الضغط والسكر.. تعرف على فوائد الكركديه

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، فوائد تناول الكركديه الذى يحتوى على فوائد عدة للجسم منها تقليل السعرات الحرارية كما أنه نبات خالٍ من الكافيين.





فوائد الكركديه





- يحتوي الكركديه على بعض الفيتامينات مثل النياسين وحمض الفوليك





- يحتوي الكركديه على كمية كبيرة من المعادن مثل :





/ الكالسيوم /الحديد / المغنيسيوم / الفسفور /





/ البوتاسيوم / الصوديوم / الزنك /





- الكركديه يحتوي على الأنثوسيانين





هذا الأخير يجعله مفيدًا لإدارة مستويات





/ ضغط الدم المرتفع / نزلات البرد / التهابات المسالك البولية





فوائد الكركديه لمرضى الضغط :

- أثبتت بعض الدراسات بأن شاي الكركديه يمكنه خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بالتالي يعتبر مشروب بلا منازع





- في إحدى الدراسات تم إعطاء من ٥٠ شخصًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم شاي الكركديه أو الدواء الوهمي





وبعد ستة أسابيع كان لدى الذين تناولوا الكركديه انخفاض ملحوظ في ضغط الدم الانقباضي مقارنة بالدواء الوهمي





لا يُنصح بالكركديه للذين يتناولون هيدروكلوروثيازيد وهو نوع من مدرات البول يُستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم لأنه يتفاعل مع الدواء





فوائد الكركديه للسكر :





- أجريت العديد من الدراسات و أوجدت بأن شاي الكركديه يمكن أيضًا أن يكون له تأثيرًا إيجابيًا على مرضى السكري في منع مضاعفاته





- فقد وجدت بعض الدراسات أن شاي الكركديه قد يساعد على خفض مستويات الدهون في الدم والتي هي عامل خطر رئيسي لأمراض القلب





- فقد تم إعطاء بعض الأشخاص يعانون من مرض السكري إما شاي الكركديه أو الشاي الأسود





وبعد مرور شهر واحد شهد الذين تناولوا الكركديه بانخفاض في الكولسترول السيئ والدهون الثلاثية وزيادة في نسبة الكوليسترول الجيد





فوائد أخرى للكركديه

لا يقتصر الأمر على فوائد الكركديه للسكر والضغط فقط ولكنه أيضًا يقدم للجسم العديد من الفوائد الصحية الأخرى كالتالي :





- تعزيز فقدان الوزن

- يساهم في حماية الكبد

- يساهم في حماية الجسم من الإصابة بالسرطان

- مضاد للالتهابات والبكتيريا

- الوقاية من الاكتئاب

- يساهم في تحسين عملية الهضم

- الوقاية من العطش

- يساهم في علاج تشنجات الحيض













هناك بعض النصائح الهامة :





النصيحة الأولى :

- بداية لا ننصح المرضعات والحوامل بتناول شاي الكركديه بسبب آثاره المحفزة





النصيحة الثانية :

- ننصح بعدم القيام بالقيادة أو ممارسة نشاط مباشرة بعد شرب الكركديه فقط انتظر حتى تتأكد من تأثيره عليك البعض قد يعاني من الحساسية من الكركديه





لذلك يجب ملاحظة الأعراض





النصيحة الثالثة :

- لا ننصح مرضى ضغط الدم المنخفض بتناول شاي الكركديه

بالنسبة لمرضى الضغط المرتفع .. تستطيع شرب الكركديه دافىء او بارد ..



