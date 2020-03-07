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منوعات

شاهد.. شاب يلحس علب الآيس كريم ثم يعيدها إلى ثلاجة السوبرماركت.. فيديو

السبت 07/مارس/2020 - 07:27 ص
شاب يلحس الآيس كريم
شاب يلحس الآيس كريم
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عزة عاطف

كتجربة أنواع الماكياج ورشة من البرفيوم قبل الشراء، ماذا إن أدركت أن شخصا ما قد سبقك ولحس علبة الآيس كريم التي اشتريتها مؤخرًا من ثلاجة السوبرماركت، ألقت الشرطة اليوم القبض على شاب أمريكي بعد رؤيته يلحس علب الآيس كريم ثم يضعها في الثلاجة مرة أخرى.

 

 نشر شاب أمريكي يدعى «أدريان أندرسون» 24 عامًا مقطع فيديو خاص به وهو يأخذ علبة من ثلاجة فريزر سوبرماركت في وولمارت بولاية تكساس ليلعق سطحها ثم يعيدها إلى الرف مرة أخرى وفقًا لصحيفة مترو.

 

حكمت المحكمة على أندرسون بالسجن 30 يومًا لفعلته المقززة، بالإضافة إلى فرض غرامة عليه وقدرها 1000 دولار ومنح 1565 دولارًا كتعويض لسوبرماركت Blue Bell Creameries مقابل تكلفة استبدال جميع المنتجات الموجودة في الثلاجة التي قاموا بإزالتها كإجراء وقائي.

 

في وقت لاحق كشفت الكاميرات الأمنية من داخل السوبر ماركت أنه عاد وأخذ علبة الآيس كريم مرة أخرى ودفع ثمنها، لكن ذلك لم يتم ذكره في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

قال مكتب مقاطعة جيفرسون بأن فعلة أندرسون تسببت في مخاوف الجمهور بشأن سلامة وجودة المنتجات الاستهلاكية المقدمة من السوبرماركت وأثرت على ثقة المستهلك في Blue Bell مما تسبب في خسارة الشركة المالية.

 

وأضاف المكتب: "لن يتم التسامح مع هذا النوع من النشاط، إذا تم العبث بالطعام أو غش المنتجات فسنتحرك بسرعة مع تطبيق القانون للتعرف على أولئك الذين يعتقدون أن هذه مزحة، فإنها ليست كذلك".

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