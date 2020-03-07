AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بينها مصر.. السعودية تطالب القادمين من 4 دول بالخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين

السبت 07/مارس/2020 - 10:06 م
السعودية تطالب القادمين
السعودية تطالب القادمين من 4 دول بالخضوع لحجر لمدة اسبوعين
Advertisements
قسم الخارجي
طالبت المملكة العربية السعودية القادمين من 4 دول بينها مصر بالخضوع لحجر صحي منزلي لمدة اسبوعين.

وقالت وزارة الصحة السعودية إنه نظرًا لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، فإن الوزارة تعلن أنه يجب على من كان في كل من ايطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين، عزل أنفسهم منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضافت أنه  يجب على أي ممارس صحي عائد من تلك الدول خلال الأسبوعين الماضيين عزل نفسه منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودته.

وأوضحت أنه في حالة ظهور أي أعراض، فعليه الاتصال على الرقم ( 937 ) للحصول على المساعدة الواجبة من قبل الجهات الصحية أو مراجعة أقرب مستشفى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمريكا تبدأ تطبيق قيود صارمة على السفر لمواجهة انتشار "كورونا"

السعودية تعلق سفر المقيمين إلى إيران

بعد ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في إيران والصين.. الأردن تتخذ إجراءات احترازية

إعلان خطير من الكويت عن كورونا.. وإيران متهمة بالتستر

برًا وجوًا.. فيروس كورونا يشل حركة التنقلات عالميا

ليس الصين فقط.. فيروس كورونا يعطل الحركة عالميا بعد توغله.. النمسا تعلق رحلات القطارات إلى إيطاليا.. الكويت تحظر سفن هذه الدول من دخول موانئها.. والإمارات وأفغانستان تمنعان السفر إلى إيران

ترشيحاتنا

عاجل | صالح جمعة لاعب الأهلي مطلوب في نيابة الجيزة.. تفاصيل

الحرب قد تندلع والمتضرر إثيوبيا.. الجار الله: تدمير سد النهضة سهل

بعد فوزه بجائزة أحسن ممثل.. محمود فارس: الفن هو السعادة وأسعى للعالمية

هل يجوز صلاة العصر مع الجماعة في المسجد بنية الظهر .. دار الإفتاء تجيب

تغريدة غامضة لنجل الملك سلمان

شاهد .. شكل اليدين قبل وبعد غسلها بالصابون .. مشهد صادم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف تخطف الأنظار.. حضور كامل العدد لصناع صندوق الدنيا بـ مهرجان الأقصر

بعد فوزه بجائزة أحسن ممثل.. محمود فارس: الفن هو السعادة وأسعى للعالمية

مش أنفلونزا.. انتبه أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا