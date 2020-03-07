بينها مصر.. السعودية تطالب القادمين من 4 دول بالخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين

طالبت المملكة العربية السعودية القادمين من 4 دول بينها مصر بالخضوع لحجر صحي منزلي لمدة اسبوعين.





وقالت وزارة الصحة السعودية إنه نظرًا لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، فإن الوزارة تعلن أنه يجب على من كان في كل من ايطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين، عزل أنفسهم منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".





وأضافت أنه يجب على أي ممارس صحي عائد من تلك الدول خلال الأسبوعين الماضيين عزل نفسه منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودته.



