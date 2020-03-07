بينها مصر.. الكويت تلزم القادمين من 7 دول بتطبيق حجر صحي لمدة أسبوعين

ألزمت السلطات في الكويت القادمين إليها من 7 دول بالخضوع لحجر صحي مدته اسبوعين في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا





وقالت وزارة الصحة الكويتية إنه على جميع القادمين من الهند وبنجلاديش والفلبين وسريلانكا وسوريا ولبنان ومصر الالتزام بتطبيق الحجر المنزلي الإلزامي لمدة أسبوعين من تاريخ مغادرة دولهم.





وفي وقت سابق أعلنت الخطوط الجوية الكويتية بأنه استكمالا لدورها في خدمة المواطنين وقطاع الطيران المدني في دولة الكويت وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، فإنها ستقوم بتشغيل رحلة خاصة إلى القاهرة في جمهورية مصر العربية وذلك لإجلاء المواطنين الكويتيين.



