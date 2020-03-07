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أخبار العالم

إجراءات عاجلة في السعودية لمواجهة فيروس كورونا.. وتعليق الدراسة في القطيف

السبت 07/مارس/2020 - 08:53 م
الملك سلمان
الملك سلمان
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وكالات
ذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت، أن وزارة التعليم قررت تعليق الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في القطيف لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد، وذلك في إطار مساعي المملكة العربية السعودية لمواجهة فيروس كورونا. 

 وأشارت الوكالة إلى أن وزارة التعليم السعودية تتباع مستجدات انتشار فيروس "كورونا" الجديد ( COVID-19 )، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة على الأصعدة كافة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره داخل المملكة؛ حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

وبناء على التوصية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس "كورونا" الجديد التي يرأسها معالي وزير الصحة وفقًا للأمر السامي الكريم والقاضي بتشكيل اللجنة.

وانطلاقًا من حرص وزارة التعليم على سلامة الطلاب والطالبات، وفى ضوء ما قضى به الأمر السامي الكريم رقم ( 42874 ) وتاريخ 11 / 7 / 1441 هـ باتخاذ قرارات تعليق الدراسة في أي مناطق أو مدن المملكة متى ما تطلب الموقف ذلك؛ فقد قرر معالي وزير التعليم تعليق الدراسة (مؤقتًا) في جميع المدارس ومؤسسات التعليم العام والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية بمحافظة القطيف لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد 13 / 7 / 1441 هـ، وتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة بمحافظة القطيف، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة.

وتنفيذًا لقرار معالي وزير التعليم؛ فقد عقدت اللجنة المختصة في الوزارة بمتابعة مستجدات كورونا برئاسة معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي اجتماعًا لتحديد إجراءات العمل بالقرار، حيث قررت اللجنة ، مايلي :

1 - تباشر الهيئة التعليمية والإدارية في كل مدرسة ومعهد وكلية المهام الوظيفية؛ لمتابعة العملية التعليمية، والتنسيق في إجراءات التعليم عن بُعد، والرد على استفسارات أولياء الأمور.

2 - التأكد من جاهزية البدء بالمدرسة الافتراضية خلال فتره تعليق الدراسة بمحافظة القطيف عبر وسائل التعلّم عن ُبعد التي وفرتها وزارة التعليم، من خلال منصة المدرسة الافتراضية (Vschool.sa)، التي ستوفر جميع الخدمات كبديل لإتمام العمليات التعليمية، ولا تتطلب حضور الطالب للمدرسة، وذلك من خلال تقديم الدروس بشكل متزامن، وحل الواجبات، واستخدام المواد الإثرائية الرقمية بواسطة الموقع والتطبيق الموجود في متجر التطبيقات لأبل وأندرويد. تحت مسمى ( منظومة التعليم الموحدة ).

3 - توفير الدروس للمراحل الدراسية كافة بشكل غير متزامن، من خلال قناة (عين) التي تبث على تردد عربسات 12437 عمودي من خلال 14 قناة تلفزيونية.

4 - كما وجّه معالي الوزير معالي المحافظ للمؤسسة العامة للتدريب التقني والفني ومعالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للعمل على ما تضمنه القرار كل فيما يخصه.

ونبهت وزارة التعليم على أهمية الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الفيروس، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
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