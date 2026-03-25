الرئيس السيسى يؤكد محورية التناول الدرامى والإعلام فى ترسيخ احترام المرأة
حقيقة مد تعليق الدراسة في المدارس حتى 29 مارس ..توضيح عاجل الآن
إيران تستهدف عمان بـ 5 صواريخ ومسيرة.. ورد عاجل للجيش الأردني
الكهرباء: تقرير يومي حول معدلات استهلاك الوقود.. وسرعة إضافة قدرات الطاقة المتجددة
الآثار تسمح بدخول أتوبيسات السائحين بمنطقة الأهرامات اليوم.. خاص
مجلس حقوق الإنسان يدين هجمات إيران ويطالبها بدفع تعويضات لدول الخليج
بسبب أحداث المنطقة.. الكهرباء تراجع مخزون الوقود والالتزام بنمط التشغيل الجديد
روساتوم: الوضع في محطة بوشهر النووية يتطور لأسوأ السيناريوهات
تداعيات التصعيد في المنطقة.. وزير الكهرباء يجتمع بخلية إدارة الأزمة
ضمن التحركات المصرية.. بيت الزكاة والصدقات يعزز جهوده الإغاثية للأشقاء اللبنانيين
الأمطار هتزيد والذروة اليوم.. الأرصاد تعلن موعد استقرار الأحوال الجوية
نجاة طفل ونفوق حمارين وخروف بصعق كهربائي بسبب الأمطار بالبدرشين.. صور
أخبار البلد

السيسى يؤكد احترامه للمرأة ودورها الوطني والتربوي وضرورة الحفاظ على حقوقها ومكتسباتها
أ ش أ

أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن المرأة المصرية ، وبالأخص الأم المصرية، هي أيقونة الحضارة المصرية والمدرسة الأولى التى تنشئ الأجيال والسند الذي لا ينكسر والعزيمة التي لا تلين وهى الحكيمة المدبرة التي تصنع من القليل الكثير كما أنها عماد الأسرة وركيزة المجتمع.

أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء احترامه البالغ للمرأة ودورها الوطني والتربوي.. مشدداً على ضرورة الحفاظ على حقوق المرأة ومكتسباتها .. منوها في هذا الإطار بضرورة التناول الدرامي والإعلام في ترسيخ إحترام المرأة وضمان حقوقها.

جاء ذلك خلال مشاركة السيد الرئيس بقصر الاتحادية في لقاء المرأة المصرية والأم المثالية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية الدكتورة منال عوض ، التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي ، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة رانده المنشاوي ، الثقافة الدكتورة جيهان زكي ، السيدة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من القيادات النسائية والسيدات المصريات من مختلف المجالات.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة إيلاء الاهتمام بالأيتام، ودراسة إمكانية التوسع في تطبيق فكرة الأسر المستقبلة للأيتام، والاهتمام بدور رعاية الأيتام وكبار السن، وكذلك العناية بذوي القدرات الخاصة..مثمناً دور العمل الخيري والأهلي في توفير التمويل والرعاية للمستفيدين من كل الفئات.

ولفت إلى أهمية العمل على استكشاف المواهب بشكل متجرد في كافة المجالات، بما في ذلك في مجالي الرياضة والفنون..موجهاً بدراسة إطلاق برنامج "دولة الفنون والإبداع" على غرار برنامج "دولة التلاوة".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء اُستهلّ بكلمة للسيدة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، تلتها كلمة للسيدة المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، حيث تناولت الكلمتان استعراضاً لجهود دعم وتمكين المرأة المصرية، خاصةً في مجالات التمكين السياسي والاقتصادي والإجتماعي وتولي المناصب القيادية بالمجتمع و جهود الدولة لدعم المرأة المصرية، خاصةً من خلال برامج الحماية الإجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، وزيادة الدعم النقدي المقدم للأسر المصرية وللمرأة المعيلة، وتعزيز التمكين الإقتصادي للسيدات من خلال رؤية مصر 2030.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس ألقى كلمة في هذه المناسبة ، كما شهد اللقاء شهد حواراً تفاعلياً بين السيد الرئيس وبعض من المشاركات في اللقاء حول الموضوعات المختلفة المرتبطة بالمرأة والأمومة والطفولة والمبادرات المجتمعية والفن.

25 جنيها.. أسعار الدواجن تواصل التراجع في الأسواق

الاتحاد المصري

مفاجأة من العيار الثقيل.. لاعب أفريقي يشارك باسم مختلف وجواز سفر مزيف في الدوري

الدولار

عقب ارتفاعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في البنوك

محمد صلاح واسرته

رد فعل مفاجئ من أسرة محمد صلاح بعد إعلان رحيله عن ليفربول

ييس توروب المدير الفني

قرار عاجل من الأهلي بشأن «توروب» قبل استئناف الدوري المصري

إسعاف ـ ارشيفية

واقعة مأساوية .. مصرع سيدة على يد نجلها في أسوان بعد طعنها بسلاح أبيض

شوبير وصلاح

رد فعل صادم من أحمد شوبير بعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول

خرائط المركز العربي للمناخ

المركز العربي للمناخ: منخفض جوي عميق يُهدّد المنطقة.. أمطار غزيرة وسيول مُحتملة

ترشيحاتنا

سفاح التجمع

اعترافات سفاح التجمع.. أحمد السبكي يعلن عودة الفيلم للسينمات

عروض البيت الفني للمسرح

تأجيل عروض البيت الفني للمسرح بسبب الأحوال الجوية.. واستئنافها الجمعة المقبلة

آية عبدالرحمن فى ضيافة صدى البلد

آية عبدالرحمن: "دولة التلاوة" برنامج وطني يكشف الحناجر الذهبية

بالصور

خلايا نحل بالشرقية لرفع مياه الأمطار وتأمين أعمدة الإنارة بمختلف المراكز والمدن

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

لوك كاجوال.. غادة عبد الرازق تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

برجر منزلي مطور.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات احترافية في البيت

برجر منزلي مطور
برجر منزلي مطور
برجر منزلي مطور

بيتزا التورتيلا السريعة.. وصفة تريند جاهزة في دقائق بطعم لذيذ وخفيف

بيتزا التورتيلا السريعة
بيتزا التورتيلا السريعة
بيتزا التورتيلا السريعة

فيديو

قرارات النادي الأهلي

الأهلي يضرب بيد من حديد.. قرارات حاسمة لإعادة الانضباط وتصحيح المسار

سر لف الدبلة ٧ مرات

سر لف الدبلة 7 مرات.. تريند يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر ويثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : موت الحضارة .. قراءة في فلسفة الإفساد وتدمير أصول الحياة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما لا يقال عن الاهتمام .. من التعارف إلى الزواج بين الشغف والمسؤولية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: عزيزي القارئ.. احذر: أمامك فخ!

المزيد