الرئيس السيسى يؤكد محورية التناول الدرامى والإعلام فى ترسيخ احترام المرأة

أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن المرأة المصرية ، وبالأخص الأم المصرية، هي أيقونة الحضارة المصرية والمدرسة الأولى التى تنشئ الأجيال والسند الذي لا ينكسر والعزيمة التي لا تلين وهى الحكيمة المدبرة التي تصنع من القليل الكثير كما أنها عماد الأسرة وركيزة المجتمع.

أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء احترامه البالغ للمرأة ودورها الوطني والتربوي.. مشدداً على ضرورة الحفاظ على حقوق المرأة ومكتسباتها .. منوها في هذا الإطار بضرورة التناول الدرامي والإعلام في ترسيخ إحترام المرأة وضمان حقوقها.

جاء ذلك خلال مشاركة السيد الرئيس بقصر الاتحادية في لقاء المرأة المصرية والأم المثالية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية الدكتورة منال عوض ، التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي ، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة رانده المنشاوي ، الثقافة الدكتورة جيهان زكي ، السيدة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من القيادات النسائية والسيدات المصريات من مختلف المجالات.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة إيلاء الاهتمام بالأيتام، ودراسة إمكانية التوسع في تطبيق فكرة الأسر المستقبلة للأيتام، والاهتمام بدور رعاية الأيتام وكبار السن، وكذلك العناية بذوي القدرات الخاصة..مثمناً دور العمل الخيري والأهلي في توفير التمويل والرعاية للمستفيدين من كل الفئات.

ولفت إلى أهمية العمل على استكشاف المواهب بشكل متجرد في كافة المجالات، بما في ذلك في مجالي الرياضة والفنون..موجهاً بدراسة إطلاق برنامج "دولة الفنون والإبداع" على غرار برنامج "دولة التلاوة".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء اُستهلّ بكلمة للسيدة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، تلتها كلمة للسيدة المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، حيث تناولت الكلمتان استعراضاً لجهود دعم وتمكين المرأة المصرية، خاصةً في مجالات التمكين السياسي والاقتصادي والإجتماعي وتولي المناصب القيادية بالمجتمع و جهود الدولة لدعم المرأة المصرية، خاصةً من خلال برامج الحماية الإجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، وزيادة الدعم النقدي المقدم للأسر المصرية وللمرأة المعيلة، وتعزيز التمكين الإقتصادي للسيدات من خلال رؤية مصر 2030.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس ألقى كلمة في هذه المناسبة ، كما شهد اللقاء شهد حواراً تفاعلياً بين السيد الرئيس وبعض من المشاركات في اللقاء حول الموضوعات المختلفة المرتبطة بالمرأة والأمومة والطفولة والمبادرات المجتمعية والفن.