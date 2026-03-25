الآثار تسمح بدخول أتوبيسات السائحين بمنطقة الأهرامات اليوم.. خاص

قال مصدر مطلع بالمجلس الأعلى للآثار، إن وزير السياحة والآثار شريف فتحي والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وجها باستثناء على مدار اليوم الأربعاء بدخول اتوبيسات المجموعات السياحية إلى منطقة أهرامات الجيزة.

دخول منطقة أهرامات الجيزة

وأوضح المصدر لـ"صدى البلد"، أن استثناء دخول الاتوبيسات على مدار اليوم نظرا لسوء الأحوال الجوية، وحفاظا على رحلة آمنة للسائحين والزوار.

وأشار المصدر، إلى أن القرار تضمن الاتوبيسات والكوستر والهاي إس والاتش وان، لعدم الصعود والنزول في المطر .

وتُعد أحد أشهر المواقع الآثرية بمصر، وتضم أهرامات ملوك الأسرة الرابعة خوفو، وابنه خفرع، وحفيده منكاورع، بالإضافة إلى تمثال أبو الهول الشهير.

كان لكل هرم من أهرامات الملوك مجموعة هرمية تتضمن كلٍ منها أهرام الملكات، هرم صغير يُعتبر هرماً عقائدياً للملك، معبد الوادي الذي ينطلق منه طريق صاعد جوانبه منقوشة بمناظر الحياة اليومية، يؤدي إلى معبد علوي معروف باسم المعبد الجنائزي.

وكان الكهنة يقومون بالطقوس الجنائزية وطقوس الدفن الخاصة بالملك المتوفى داخل تلك المعابد. وكانت المنطقة تضم سابقاً مراكب خوفو المعروفة باسم مراكب الشمس، والتي نُقلت مؤخراً للعرض بالمتحف المصري الكبير عند افتتاحه، لكن المنطقة مازالت تحتفظ بحفرات هذه المراكب.

وتحتوي المنطقة على مصاطب خصصت لدفن كبار الشخصيات وأفراد العائلة الملكية.