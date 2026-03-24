عقب جولته بالمدينة.. محافظ الجيزة يشدد على ضرورة تكثيف الحملات بحدائق الأهرام

حرص الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، عقب جولته الميدانية أمس بقطاع حدائق الأهرام، على عقد لقاء موسع مع كافة الجهات المعنية بالإشراف والمتابعة بالحدائق لوضع خطة عمل متكاملة خلال المرحلة المقبلة تستهدف التعامل بشكل جذري مع المشكلات التي يعاني منها القطاع ووضع حلول وفقًا للإمكانات والآليات المتاحة.

وفي مستهل اللقاء تم استعرض ملفات العمل التي تتولي جمعية تعمير صحراء الأهرام مسئوليتها حيث تم عرض الموقف الحالي للطرق والشوارع التي تم رصفها إلى جانب الخطط المستقبلية الواقعة ضمن نطاق مسؤوليتها.

كما تناول الاجتماع استعراض موقف إعداد مخططات شبكات المرافق والبنية التحتية إلى جانب متابعة موقف شركة الأمن المسؤولة عن تأمين البوابات.

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة متكاملة تضم ممثلين عن التخطيط العمراني ومديرية الطرق والمكتبين الهندسي والفني إلى جانب ممثل قانوني والجهات المعنية للقيام بأعمال حصر شامل لكافة الطرق والشوارع سواء المرصوفة أو الممهدة أو التي تحتاج إلى رفع كفاءة فضلًا عن مراجعة تراخيص المباني والأنشطة التجارية ومدى الالتزام بالتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.

ووجّه محافظ الجيزة بإعداد بيان تفصيلي بحصر قطع الأراضي الفضاء تمهيدًا للتنسيق مع ملاكها لتسويرها واستغلالها كساحات انتظار مع تحرير محاضر بيئية للمخالفين في حال عدم الالتزام نظرًا لما تمثله تلك الأراضي من بؤر لتجمع القمامة وأعمال الفرز العشوائي بما يسيء للمظهر الحضاري.

كما أصدر المحافظ توجيهات مشددة بمنع ممارسة أي أنشطة أسفل خطوط الضغط العالي لما تمثله من خطورة بالغة على الصحة العامة مع توقيع الغرامات اللازمة على المخالفين.

وشدد الأنصاري على ضرورة تكثيف حملات رفع والتصدي للإشغالات بحدائق الأهرام ومراجعة تراخيص الإعلانات بنطاق القطاع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

ووجّه المحافظ بدراسة إنشاء بوابات إلكترونية بمداخل المدينة مع بحث إمكانية زيادة عدد البوابات بحيث يتم تخصيص بعضها للزائرين وأخرى لسكان المدينة بما يسهم في إحكام السيطرة على مداخل ومخارج القطاع وتقليل الكثافات المرورية .

وأكد محافظ الجيزة خلال اللقاء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المناطق العمرانية القائمة والارتقاء بجودة الحياة المقدمة للمواطنين مشددًا على ضرورة تضافر جهود كافة الجهات لتحقيق نقلة نوعية بقطاع حدائق الأهرام وفرض الانضباط والتعامل الحاسم مع أية مخالفات بما يضمن تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري.

حضر اللقاء هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ وتامر الشحات رئيس جمعية تعمير صحراء الأهرام.