قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الإماراتي: الاعتداءات الإيرانية تقوض الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
عمليات البحث عن مفقودين تتواصل في وسط تل أبيب بعد ضربة صاروخية إيرانية
عاجل| التعليم العالي: تعليق الدراسة حضورياً بالجامعات والمعاهد يومي الأربعاء والخميس وتحويلها "أونلاين"
الدفاع الكويتية: اعتراض 13 صاروخا باليستيا من أصل 17 داخل المجال الجوي
الخارجية اللبنانية: سحب اعتماد السفير الإيراني لا يشكل قطعا للعلاقات
مواعيد مباريات الأهلي في مرحلة حسم لقب الدوري
الإمارات تعلن مقتل متعاقد مدني وإصابة 5 جنود في هجوم صاروخي بالبحرين
تطورات مثيرة في قضية فضل شاكر مع المحكمة العسكرية
بلومبيرج: دول خليجية تدرس خيارات عسكرية لمواجهة التصعيد الإيراني
زيادة 30% في الرواتب بهذا الموعد | بشرى عاجلة للموظفين بالدولة
الرعاية الصحية: رفع درجة الاستعداد بمنشآت التأمين الشامل لمواجهة تقلبات الطقس
زوكربيرج يطوّر وكيلًا ذكيًا لإدارة مهامه .. هل يتجه الذكاء الاصطناعي لقيادة ميتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عقب جولته بالمدينة.. محافظ الجيزة يشدد على ضرورة تكثيف الحملات بحدائق الأهرام

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

حرص الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، عقب جولته الميدانية أمس بقطاع حدائق الأهرام، على عقد لقاء موسع مع كافة الجهات المعنية بالإشراف والمتابعة بالحدائق لوضع خطة عمل متكاملة خلال المرحلة المقبلة تستهدف التعامل بشكل جذري مع المشكلات التي يعاني منها القطاع ووضع حلول وفقًا للإمكانات والآليات المتاحة.

وفي مستهل اللقاء تم استعرض ملفات العمل التي تتولي جمعية تعمير صحراء الأهرام مسئوليتها حيث تم عرض الموقف الحالي للطرق والشوارع التي تم رصفها إلى جانب الخطط المستقبلية الواقعة ضمن نطاق مسؤوليتها.

كما تناول الاجتماع استعراض موقف إعداد مخططات شبكات المرافق والبنية التحتية إلى جانب متابعة موقف شركة الأمن المسؤولة عن تأمين البوابات.

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة متكاملة تضم ممثلين عن التخطيط العمراني ومديرية الطرق والمكتبين الهندسي والفني إلى جانب ممثل قانوني والجهات المعنية للقيام بأعمال حصر شامل لكافة الطرق والشوارع سواء المرصوفة أو الممهدة أو التي تحتاج إلى رفع كفاءة فضلًا عن مراجعة تراخيص المباني والأنشطة التجارية ومدى الالتزام بالتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.

ووجّه محافظ الجيزة بإعداد بيان تفصيلي بحصر قطع الأراضي الفضاء تمهيدًا للتنسيق مع ملاكها لتسويرها واستغلالها كساحات انتظار مع تحرير محاضر بيئية للمخالفين في حال عدم الالتزام نظرًا لما تمثله تلك الأراضي من بؤر لتجمع القمامة وأعمال الفرز العشوائي بما يسيء للمظهر الحضاري.

كما أصدر المحافظ توجيهات مشددة بمنع ممارسة أي أنشطة أسفل خطوط الضغط العالي لما تمثله من خطورة بالغة على الصحة العامة مع توقيع الغرامات اللازمة على المخالفين.

وشدد الأنصاري على ضرورة تكثيف حملات رفع والتصدي للإشغالات بحدائق الأهرام ومراجعة تراخيص الإعلانات بنطاق القطاع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

ووجّه المحافظ بدراسة إنشاء بوابات إلكترونية بمداخل المدينة مع بحث إمكانية زيادة عدد البوابات بحيث يتم تخصيص بعضها للزائرين وأخرى لسكان المدينة بما يسهم في إحكام السيطرة على مداخل ومخارج القطاع وتقليل الكثافات المرورية . 

وأكد محافظ الجيزة خلال اللقاء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المناطق العمرانية القائمة والارتقاء بجودة الحياة المقدمة للمواطنين مشددًا على ضرورة تضافر جهود كافة الجهات لتحقيق نقلة نوعية بقطاع حدائق الأهرام وفرض الانضباط والتعامل الحاسم مع أية مخالفات بما يضمن تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري.

حضر اللقاء هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ وتامر الشحات رئيس جمعية تعمير صحراء الأهرام.

محافظ الجيزة قطاع حدائق الأهرام حدائق الأهرام

ترشيحاتنا

بالصور

تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية.. نصائح طبية للوقاية وتخفيف الأعراض

تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية
تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية
تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية

حريق هائل في إحدى أكبر مصافي النفط بتكساس
حريق هائل في إحدى أكبر مصافي النفط بتكساس
حريق هائل في إحدى أكبر مصافي النفط بتكساس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء منقوع الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء منقوع الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء منقوع الحمص؟

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون
طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون
طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

