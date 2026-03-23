محافظ الجيزة يتفقد حدائق الأهرام ويوجّه بمراجعة تراخيص البناء لعدد من الحالات والتصدي للمخالفات

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بجولة ميدانية بقطاع حدائق الأهرام للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة انتظام العمل ورصد ميداني لعدد من الشكاوى الواردة من المواطنين.

وخلال الجولة كلّف المحافظ رئيس حي الهرم بإعداد بيان تفصيلي حول موقف عدد من حالات البناء التي تم رصدها مع مراجعة التراخيص الخاصة بهازومدى الالتزام بالرسومات الهندسية والمواصفات المحددة.

وشدّد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات بنائية يتم رصدها على الفور وعدم التهاون مع أي أعمال بناء مخالفة للاشتراطات.

كما وجّه محافظ الجيزة بسرعة رفع المخلفات بعدد من قطع الأراضي الفضاء مع إلزام أصحابها بتسويرها لمنع إلقاء المخلفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد محافظ الجيزة استمرار المتابعة الميدانية لكافة القطاعات، لضبط منظومة العمل وتحقيق الانضباط العام.