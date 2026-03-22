جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة بمستشفى الصف المركزي للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمة الصحية

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بزيارة تفقدية مفاجئة لمستشفى الصف المركزي وذلك في ثالث أيام عيد الفطر المبارك للاطمئنان على انتظام سير العمل وتواجد الأطقم الطبية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة تفقد المحافظ أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة واطّلع على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومدى جاهزية الأطقم الطبية للتعامل مع الحالات الطارئة، مؤكدًا على ضرورة تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بالكفاءة والجودة المطلوبة على مدار الساعة.



كما حرص المحافظ على الاستماع إلى آراء عدد من المواطنين والمترددين على المستشفي للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة موجهًا بسرعة تلبية أي احتياجات أو ملاحظات يتم رصدها بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية.

وشدد محافظ الجيزة على أهمية الانضباط الإداري والتواجد المستمر للأطقم الطبية خلال فترة الإجازات وعدم السماح بأي تقصير مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات، لضمان تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين.



وأكد المحافظ استمرار الجولات الميدانية المفاجئة على مختلف المنشآت الخدمية خاصة خلال فترات الأعياد والإجازات للتأكد من انتظام العمل وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.