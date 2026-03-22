محافظ الجيزة يُجازي رئيس مركز الصف ومسؤولين بالوحدات المحلية بسبب تقصير النظافة

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جولة ميدانية مفاجئة بعدد من قرى مدينة الصف وذلك في ثالث أيام عيد الفطر المبارك للوقوف على مستوى النظافة العامة وحالة الإشغالات وكفاءة الطرق والتأكد من انتظام التواجد الميداني لفرق العمل.

وخلال الجولة أبدى المحافظ عدم رضاه عن مستوى النظافة بعدد من الشوارع، لرصد وجود تجمعات للقمامة وعدم رفعها أولًا بأول، بما لا يتماشى مع جهود المحافظة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة خلال فترة العيد.

وعلى الفور قرر محافظ الجيزة مجازاة رئيس مركز ومدينة الصف ونوابه ورؤساء الوحدات المحلية بخصم الحوافز وخصم خمسة أيام من الراتب وذلك لعدم الالتزام بالمرور الدوري والمتابعة المستمرة لرفع المخلفات والتعامل الفوري مع أي تجمعات للقمامة.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات، والتواجد الميداني المستمر لرؤساء الوحدات المحلية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري وتقديم خدمات لائقة للمواطنين.

وأكد المحافظ استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بكافة القطاعات الخدمية، وعدم التهاون مع أي مخالفات أو تقصير، لضمان تحقيق الانضباط ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.