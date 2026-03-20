محافظ الجيزة يتبادل التهنئة مع المواطنين والقيادات التنفيذية والشعبية والدينية بعيد الفطر المبارك

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك وذلك خلال حفل استقبال أُقيم بديوان عام المحافظة وسط أجواء سادتها البهجة وروح المحبة.

وخلال الحفل قدّم محافظ الجيزة التهنئة لمواطني محافظة الجيزة وللحضور والوفود مؤكدًا أن الأعياد تمثل فرصة مهمة لتعزيز قيم الترابط والتلاحم بين أبناء الوطن وترسيخ روح المودة والتسامح بين مختلف فئاته.

كما أعرب عن سعادته بمشاركة جموع المواطنين وممثلي المؤسسات المختلفة هذه المناسبة المباركة.

وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها خلال فترة عيد الفطر لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو طوارئ، بما يحقق راحة المواطنين ويعكس حرص الدولة على تلبية احتياجاتهم في مختلف القطاعات.

كما تلقى المحافظ التهاني من المهنئين معبرًا عن تقديره لحرصهم على الحضور وتقديم التهنئة، داعيًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على مصر وشعبها بالخير واليُمن والبركات وأن يديم نعمة الأمن والاستقرار، ويوفق القيادة السياسية لما فيه صالح الوطن.

وشملت قائمة المهنئين وفود الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، والكنائس، ومسؤولي الأجهزة التنفيذية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الشعبية.

وكان برفقة المحافظ في استقبال المهنئين كلٌّ من: إبراهيم الشهابي، وهند عبد الحليم، نائبا المحافظ، ومحمد نور، السكرتير العام، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.