محافظات

محافظ الجيزة يشدد على ضرورة انتظام تقديم الرعاية الصحية للمرضى بمستشفى التحرير العام بإمبابة

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بجولة في أول أيام عيد الفطر المبارك تفقد خلالها مستشفى التحرير العام بإمبابة للاطمئنان على انتظام تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى.

تفقد المحافظ أقسام الرعاية المركزة، والغسيل الكلوي، والاستقبال، والصيدلية، ورعاية الأطفال؛ للوقوف على جاهزية المستشفى، والحالة الصحية للمرضى المتواجدين، وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك.

واستمع محافظ الجيزة إلى عدد من الحالات المرضية موجّهًا مدير مديرية الشؤون الصحية بضرورة استمرار تقديم جميع أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم، متمنيًا أن يمنّ الله عليهم بالشفاء العاجل.

وأكد المحافظ، خلال لقائه بالطاقم الطبي، حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية وتوفير الإمكانيات اللازمة لرفع كفاءة المستشفيات مشيرًا إلى وجود خطة متكاملة لتحديث الأجهزة الطبية وتقديم الدعم المستمر للفرق الطبية؛ لضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

رافق المحافظ كلٌّ من إبراهيم الشهابي، وهند عبد الحليم، نائبي المحافظ، ومحمد نور الدين، السكرتير العام، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وأشرف بكر رئيس حي إمبابة والدكتور إسحاق جميل، مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة.

