محافظ الجيزة يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود ويهنئ المواطنين

أدّى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد مصطفى محمود بحي الدقي وسط جموع المصلين من المواطنين وقيادات المحافظة.

وهنّأ محافظ الجيزة مواطني المحافظة متمنيًا دوام الأمن والاستقرار لمصر وشعبها الكريم.

وعقب الصلاة وجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف التواجد الميداني ومنع الإشغالات، ورفع التعديات، والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتسهيل حركة المركبات، خاصة بالطرق والمحاور المؤدية للمزارات السياحية والمتنزهات.

كما شدّد المحافظ على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمتابعة الدورية لعمل ورديات النظافة على مدار الساعة، لرفع المخلفات أولًا بأول، وكذا رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بإحكام الرقابة على مواقف السرفيس، لمنع التجاوزات، وتوفير السيارات بالعدد الكافي لتغطية تنقلات المواطنين بمختلف الخطوط.

كما تابع المحافظ مع مديري المديريات الخدمية انتظام العمل بالمستشفيات والمتنزهات وموقف حملات الرقابة والتفتيش للتأكد من توافر السلع ومختلف الخدمات ومنع تداول أية سلع مخالفة، لضمان سلامة المواطنين.

وأدّى الصلاة رفقة المحافظ كلٌّ من: إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمد الشافعي المستشار العسكري للمحافظة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة والشيخ سيد عمارة مدير مديرية الأوقاف بالجيزة وعدد من القيادات الأمنية، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ومديري المديريات، وجموع المصلين.