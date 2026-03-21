محافظة الجيزة توزّع أكياسًا بلاستيكية مجانًا لروّاد الحدائق والمتنزهات لتيسير جمع المخلفات

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة عن قيام المحافظة من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتوزيع أكياس قمامة بلاستيكية مجانًا طوال إجازة عيد الفطر المبارك على روّاد الحدائق العامة والمتنزهات خاصة بالمناطق الأثرية وحديقة سفاري وحديقة طلعت حرب بإمبابة وعدد من الحدائق العامة والمزارات، وذلك في إطار جهود محافظة الجيزة للحفاظ على النظافة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري.

وأوضح محافظ الجيزة أن هذه الخطوة تستهدف تسهيل عملية جمع المخلفات من المواطنين والحد من إلقائها عشوائيًا بما يسهم في الحفاظ على نظافة تلك المواقع وتيسير نقل القمامة إلى المقلب العمومي بشبرامنت بصورة منظمة وآمنة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تحرص على تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين وتشجيع السلوكيات الإيجابية للحفاظ على نظافة الحدائق والمتنزهات خاصة خلال فترات الإقبال المتزايد في الأعياد والمناسبات مؤكدًا أن المشاركة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الأجهزة التنفيذية.

وفي السياق ذاته وجّه المحافظ رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز، بالدفع بفرق العمل التابعة لقطاع الحدائق عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك لبدء تنفيذ أعمال تهذيب الأشجار والنباتات، وصيانة المسطحات الخضراء والحدائق العامة، والجزر الوسطى بالشوارع والميادين، بما يسهم في استعادة المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.