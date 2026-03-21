الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

وكيل وزارة الرياضة بالجيزة يفاجيء مراكز الشباب خلال ثاني أيام عيد الفطر

الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة
الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة
أحمد زهران

أجرى الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من مراكز الشباب بمختلف الإدارات الفرعية خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك، للاطمئنان على انتظام العمل واستقبال الأعضاء والمترددين.

وشملت الجولة متابعة مراكز شباب:
مركز شباب إمبابة – إدارة شمال الجيزة،
مركز شباب الخوتية – إدارة العجوزة،
مركز شباب أرض اللواء – إدارة العجوزة،
مركز شباب العمرانية – إدارة العمرانية،
مركز شباب المنيب – إدارة جنوب الجيزة،
ومركز شباب ترسا – إدارة أبو النمرس.

وهدفت المتابعة إلى التأكد من التزام العاملين بتواجدهم خلال فترة العيد، والتأكد من فتح المراكز أمام الجمهور وجاهزيتها لاستقبال الأعضاء والمترددين، إلى جانب متابعة مستوى النظافة والانضباط داخل المراكز، والتأكد من تقديم الخدمات والأنشطة بالشكل اللائق لأبناء المحافظة.

وخلال الجولة، تبين إغلاق مركز شباب ترسا في أوقات العمل الرسمية، وعلى الفور وجّه الدكتور محمود الصبروط باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل مدير المركز والعاملين به إلى الشئون القانونية للتحقيق، مؤكداً على ضرورة الالتزام الكامل بمواعيد العمل وفتح المراكز أمام المواطنين خاصة خلال أيام الأعياد.

وأكد وكيل الوزارة أن مراكز الشباب تمثل متنفسًا مهمًا للمواطنين، خاصة خلال المناسبات والأعياد، مشددًا على استمرار المتابعات الميدانية لضمان انتظام العمل وتقديم أفضل الخدمات للشباب وأبناء المحافظة.

وتأتي هذه الجولات في إطار توجيهات جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وبرعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمراكز الشباب والتأكد من جاهزيتها لخدمة المواطنين.

