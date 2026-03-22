أكثر من 10 آلاف زائر يزورون الأهرامات في ثاني أيام العيد

قال مصدر مطلع بالمجلس الأعلى للآثار، إن منطقة آثار الأهرامات سجلت في ثاني يوم من عيد الأضحي سجل أكثر من ١٠ آلاف زيارة.

زيارة منطقة أهرامات الجيزة

أكد المصدر في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن زيارات اليوم الثاني من إجازة عيد الفطر المبارك، شهدت تحسنا ملحوظا من المصريين والعلائلات عن اليوم الأول.



وتُعد أحد أشهر المواقع الآثرية بمصر، وتضم أهرامات ملوك الأسرة الرابعة خوفو، وابنه خفرع، وحفيده منكاورع، بالإضافة إلى تمثال أبو الهول الشهير.

كان لكل هرم من أهرامات الملوك مجموعة هرمية تتضمن كلٍ منها أهرام الملكات، هرم صغير يُعتبر هرماً عقائدياً للملك، معبد الوادي الذي ينطلق منه طريق صاعد جوانبه منقوشة بمناظر الحياة اليومية، يؤدي إلى معبد علوي معروف باسم المعبد الجنائزي.

وكان الكهنة يقومون بالطقوس الجنائزية وطقوس الدفن الخاصة بالملك المتوفى داخل تلك المعابد. وكانت المنطقة تضم سابقاً مراكب خوفو المعروفة باسم مراكب الشمس، والتي نُقلت مؤخراً للعرض بالمتحف المصري الكبير عند افتتاحه، لكن المنطقة مازالت تحتفظ بحفرات هذه المراكب.

وتحتوي المنطقة على مصاطب خصصت لدفن كبار الشخصيات وأفراد العائلة الملكية.

