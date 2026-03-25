إيران تستهدف عمان بـ 5 صواريخ ومسيرة.. ورد عاجل للجيش الأردني

أعلنت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي عن استهداف إيران لأراضي المملكة بخمسة صواريخ ومسيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وفي بيان لها؛ ذكرت مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة بأن سلاح الجو الملكي اعترض 5 من الصواريخ والمسيرات خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما لم تتمكن الدفاعات من صد صاروخ واحد.



من جانبه ذكر الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن الوحدات المعنية تعاملت خلال ال ٢٤ ساعة الماضية مع 15 بلاغاً لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات.



وأبان أن الجهات المختصة اتخذت الإجراءات اللازمة في التعامل مع المتساقطات الناجمة عن الصواريخ والمسيرات.



كما لفت الناطق الإعلامي إلى أنه لم تنتج أية إصابات عن تلك الحوادث ، واقتصر الأمر على بعض الأضرار المادية فقط.



وجدد الناطق الإعلامي التحذير من التجمهر أو الاقتراب أو العبث بأي جسم غريب أو شظايا لخطورتها، مؤكداً ضرورة الالتزام بالنصائح والتعليمات التي تم نشرها من خلال الجهات الرسمية.



وفي نهاية البيان؛ دعا الجميع إلى ضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية عند مشاهدة أي جسم مشبوه عبر رقم الطوارئ 911، مشدداً على أهمية الالتزام بالتعليمات والاعتماد على المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة.