الاستثماري وعز بكام؟.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 25 مارس 2026
الرئيس السيسى يؤكد محورية التناول الدرامى والإعلام فى ترسيخ احترام المرأة
حقيقة مد تعليق الدراسة في المدارس حتى 29 مارس ..توضيح عاجل الآن
إيران تستهدف عمان بـ 5 صواريخ ومسيرة.. ورد عاجل للجيش الأردني
الكهرباء: تقرير يومي حول معدلات استهلاك الوقود.. وسرعة إضافة قدرات الطاقة المتجددة
الآثار تسمح بدخول أتوبيسات السائحين بمنطقة الأهرامات اليوم.. خاص
مجلس حقوق الإنسان يدين هجمات إيران ويطالبها بدفع تعويضات لدول الخليج
بسبب أحداث المنطقة.. الكهرباء تراجع مخزون الوقود والالتزام بنمط التشغيل الجديد
روساتوم: الوضع في محطة بوشهر النووية يتطور لأسوأ السيناريوهات
تداعيات التصعيد في المنطقة.. وزير الكهرباء يجتمع بخلية إدارة الأزمة
ضمن التحركات المصرية.. بيت الزكاة والصدقات يعزز جهوده الإغاثية للأشقاء اللبنانيين
الأمطار هتزيد والذروة اليوم.. الأرصاد تعلن موعد استقرار الأحوال الجوية
إيران تستهدف عمان بـ 5 صواريخ ومسيرة.. ورد عاجل للجيش الأردني

أعلنت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي عن استهداف إيران لأراضي المملكة بخمسة صواريخ ومسيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وفي بيان لها؛ ذكرت مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة بأن سلاح الجو الملكي اعترض 5 من الصواريخ والمسيرات خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما لم تتمكن الدفاعات من صد صاروخ واحد.
 

من جانبه ذكر الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن الوحدات المعنية تعاملت خلال ال ٢٤ ساعة الماضية مع 15 بلاغاً لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات.
 

وأبان أن الجهات المختصة اتخذت الإجراءات اللازمة في التعامل مع المتساقطات الناجمة عن الصواريخ والمسيرات.
 

كما لفت الناطق الإعلامي إلى أنه لم تنتج أية إصابات عن تلك الحوادث ، واقتصر الأمر على بعض الأضرار المادية فقط.
 

وجدد الناطق الإعلامي التحذير من التجمهر أو الاقتراب أو العبث بأي جسم غريب أو شظايا لخطورتها، مؤكداً ضرورة الالتزام بالنصائح والتعليمات التي تم نشرها من خلال الجهات الرسمية.
 

وفي نهاية البيان؛ دعا الجميع إلى ضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية عند مشاهدة أي جسم مشبوه عبر رقم الطوارئ 911، مشدداً على أهمية الالتزام بالتعليمات والاعتماد على المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

25 جنيها.. أسعار الدواجن تواصل التراجع في الأسواق

الاتحاد المصري

مفاجأة من العيار الثقيل.. لاعب أفريقي يشارك باسم مختلف وجواز سفر مزيف في الدوري

الدولار

عقب ارتفاعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في البنوك

محمد صلاح واسرته

رد فعل مفاجئ من أسرة محمد صلاح بعد إعلان رحيله عن ليفربول

ييس توروب المدير الفني

قرار عاجل من الأهلي بشأن «توروب» قبل استئناف الدوري المصري

إسعاف ـ ارشيفية

واقعة مأساوية .. مصرع سيدة على يد نجلها في أسوان بعد طعنها بسلاح أبيض

شوبير وصلاح

رد فعل صادم من أحمد شوبير بعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول

خرائط المركز العربي للمناخ

المركز العربي للمناخ: منخفض جوي عميق يُهدّد المنطقة.. أمطار غزيرة وسيول مُحتملة

ترشيحاتنا

صورة الملف

الرئيس السيسي يوجه بدراسة إطلاق برنامج "دولة الفنون والإبداع".. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار والطقس| أخبار التوك شو

الذهب والدولار

صباح البلد يستعرض أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم.. فيديو

صورة أرشيفية

قصف جوي يستهدف مستشفى في محافظة الأنبار بالعراق

بالصور

خلايا نحل بالشرقية لرفع مياه الأمطار وتأمين أعمدة الإنارة بمختلف المراكز والمدن

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

لوك كاجوال.. غادة عبد الرازق تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

برجر منزلي مطور.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات احترافية في البيت

برجر منزلي مطور
برجر منزلي مطور
برجر منزلي مطور

بيتزا التورتيلا السريعة.. وصفة تريند جاهزة في دقائق بطعم لذيذ وخفيف

بيتزا التورتيلا السريعة
بيتزا التورتيلا السريعة
بيتزا التورتيلا السريعة

فيديو

قرارات النادي الأهلي

الأهلي يضرب بيد من حديد.. قرارات حاسمة لإعادة الانضباط وتصحيح المسار

سر لف الدبلة ٧ مرات

سر لف الدبلة 7 مرات.. تريند يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر ويثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : موت الحضارة .. قراءة في فلسفة الإفساد وتدمير أصول الحياة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما لا يقال عن الاهتمام .. من التعارف إلى الزواج بين الشغف والمسؤولية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: عزيزي القارئ.. احذر: أمامك فخ!

المزيد