صفارات الإنذار تدوي في الأردن

أفادت مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية”، في خبر عاجل، بدوي صفارات الإنذار في الأردن.



في سياق متصل، بحث نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم، الثلاثاء، التصعيد الخطير في المنطقة وآفاق إنهائه كخطوة أساسية نحو استعادة الأمن والاستقرار.

وجدد الصفدي - خلال اتصال هاتفي - إدانة الاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول عربية وإسلامية شقيقة، فيما أكد بارو تضامن بلاده مع الأردن.

وأكد الوزيران أهمية تفعيل الدبلوماسية سبيلا لإنهاء التصعيد، وحماية السلم والأمن الإقليميين والدوليين، والتوصل إلى حل يضمن احترام القانون الدولي وسيادة الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية لها.