تضامن مشترك.. الأردن وقطر يدعوان لتفعيل الحوار لإنهاء التصعيد بالمنطقة

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، آفاق إنهاء التصعيد الخطير في المنطقة، واستعادة الأمن والاستقرار، وتفعيل الحوار والدبلوماسية لتحقيق ذلك.

وأكد الوزيران، التضامن المشترك ضد الهجمات الإيرانية التي تستهدف البلدين الشقيقين.

وقدّم الصفدي خلال الاتصال، تعازي المملكة في استشهاد 4 من مُنتسِبي القوات المسلحة القطرية في حادث سقوط طائرة مروحية نتيجة تعرّضها لعطل فني، ذهب ضحيته أيضا 3 من الجنسية التركية من مُنتسِبي ومتعاوني القوات المشتركة القطرية التركية.