شاهد .. لأول مرة كورفيت C8 2020 تخرج من المصنع إلى العملاء .. صور وفيديو

كشف مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى عن النسخ الأولى من شيفروليه كورفيتC8 موديل 2020 وهي تخرج إلى النور للمرة الأولى من مصنع جنرال موتورز بولاية كنتاكي متجه إلى صالات عرض شيفروليه بأمريكا.





ويظهر مقطع الفيديو الذى تم الحصول عليه من كاميرا خارجية مثبتة على متحف كورفيت الوطني، أربعة ناقلات سيارات على الأقل تحمل السيارة الجديدة من خط التجميع في مصنع جنرال موتورز بولاية كنتاكي .





كما أن الطلبات على السيارة الجديدة وصلت حتى الآن إلى أكثر من 40,000 طلب تم استلامها بالفعل، وأكثر من 300 منها من اليابان، لذا، يتعين على الشركة المصنعة للسيارة الحفاظ على وتيرة ثابتة للإنتاج لتلبية الطلبات، ويبلغ تكلفة السيارة 60 ألف دولار أي 960 ألف جنيه مصرى.





والجدير بالذكر أن شركة شيفروليه كانت قد أعلنت عن خطتها المحدثة فى بدء شحن سيارات كورفيت في أواخر فبراير أو أوائل مارس.