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سيارات

نصائح لمعرفة العمر الافتراضي لكاوتش السيارة وكيفية المحافظة عليه.. صور

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:02 م
العمر الافتراضي لكاوتش
العمر الافتراضي لكاوتش السيارة
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اشرف عطية

تعتبر الإطارات أهم جزء في السيارة لأنها الوحيدة الملامسة للأرض، وهي المسئول الأول عن سلامتك، فيجب عليك فحصها جيدا وبشكل دوري، وفي هذا الموضوع سنعرض عليك بعض النصائح التي من شأنها الحفاظ علي إطاراتك .

 

افحص إطارات سيارتك، فإذا وجدت بها آثار شقوق في الجوانب، فعليك بتغييرها فورآ، لأن هذا دليل على وجود تسرب ربما يتسبب في انفجار وشيك للإطار.

 

إذا كانت إطاراتك من الأنواع الحديثة، فستجد بها قضبان مسطحة من المطاط مخفية داخل تحت السطح، ظهور هذه القضبان يعني أن سطح الإطار قد تآكل وانخفض، وحان وقت تغيير الإطارات.

 

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ظهور انتفاخات على شكل فقاعات كبيرة في إطارات سيارتك تعني أنها وصلت لحالة سيئة وتلفظ أنفاسها الأخيرة، ويجب تغييرها فورآ قبل انفجارها لا قدر الله.

 

السائق الخبير هو الذي يشعر بأي اهتزاز غير طبيعي في سيارته، فإن زاد ذلك عن حدّه المعتاد فإعلم أن السبب هو عدم توازن الإطارات.

 

استبدل الاطارات كل 4 سنوات كحد اقصى أو كل 60 الف كيلو.

 

لمعرفة العمر الافتراضى لكاوتش السيارة انظر تاريخ الإنتاج المدون عليه ويتضمن العام والأسبوع الذي انتج فيه الإطار.

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