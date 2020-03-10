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اقتصاد

قطاع الأعمال العام: إخلاء الشقق المملوكة للقابضة للتأمين لتطويرها

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:00 ص
هشام توفيق
هشام توفيق
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علياء فوزي

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن إخلاء الوزارة عدد من الشقق المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة للشركة القابضة للتأمين استعداد لتطويرها .

 

وقال في تصريحات له، إن تلك الإجراءات ستتم خلال طرح عام أو على مجموعة من المستثمرين المؤهلين ولديهم رؤية للتعامل مع المباني التراثية والتزام الاساسيات التى يجب مراعاتها عن تطوير هذه النوعية من العمارات.

 

وأضاف أن وزارته تمتلك من خلال شركة مصر لإدارة الأصول العقارية نحو 7900 شقة إيجار قديم بمنطقة القاهرة الخديوية وتعمل اخلائها من المستأجرين بصورة ودية و تفاوضية واعادة عرضها للإيجار مرة اخرى كعقارات إدارية بالاسعار الحالية وذلك لتحقيق عوائد مالية أكبر للدولة وسبب آخر أهم؛ وهو توفير التمويل اللازمة لتطوير العقارات الكائنة بها الشقق التى وصلت إلى حالة مزرية ومهددة بالسقوط.

 

واستطرد أن "هذه العمارات ثروة لا تعوض و نستهدف بقاؤها نحو 200 سنة قادمة، وهذا يتطلب تمويلات كبيرة سنوفرها من الإيجارات الجديدة ".

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