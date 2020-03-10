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رياضة

جمال الغندور يكشف حقيقة نقل أجهزة الـVAR على سيارة نصف نقل.. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:50 ص
صدى البلد
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عبدالله هشام
كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام حقيقة نقل أجهزة تقنية الفيديو الـ "VAR" بالعربات النقل على الطريق الدائري .

وأكد الغندور في تصريحات لبرنامج الماتش المذاع عبر قناة صدى البلد ويقدمه هاني حتحوت : لا توجد أزمة في نقل أجهزة تقنية الفيديو والصورة المنتشرة ليست للجهاز بل استاندات خشب فقط وتوضع عليها الأجهزة .

وأكمل : الجميع يريد التحدث عن السلبيات فقط ولا يريد النظر للجزء الإيجابي ومصر بلد كبيرة ولها السبق والريادة في تطبيق تقنية الـ "VAR".

جدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا- ساخرين- صورا لنقل اجهزة الـ "VAR" علي عربة نصف نقل لنقلها من مقر الجبلاية بالجزيرة الي الاستاد المقام عليه المباراة .
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