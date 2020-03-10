جمال الغندور يكشف حقيقة نقل أجهزة الـVAR على سيارة نصف نقل.. فيديو

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام حقيقة نقل أجهزة تقنية الفيديو الـ "VAR" بالعربات النقل على الطريق الدائري .
وأكد الغندور في تصريحات لبرنامج الماتش المذاع عبر قناة صدى البلد ويقدمه هاني حتحوت : لا توجد أزمة في نقل أجهزة تقنية الفيديو والصورة المنتشرة ليست للجهاز بل استاندات خشب فقط وتوضع عليها الأجهزة .
وأكمل : الجميع يريد التحدث عن السلبيات فقط ولا يريد النظر للجزء الإيجابي ومصر بلد كبيرة ولها السبق والريادة في تطبيق تقنية الـ "VAR".
جدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا- ساخرين- صورا لنقل اجهزة الـ "VAR" علي عربة نصف نقل لنقلها من مقر الجبلاية بالجزيرة الي الاستاد المقام عليه المباراة .