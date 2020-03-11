أكاديمية البحث العلمي تستعرض أهم إنجازاتها أمام وزير التعليم العالي

عُقدت الدورة 175 لمجلس أكاديمية البحث العلمي، مساء أمس، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وركزت الجلسة على عرض تقديمى من رئيس الأكاديمية الدكتور محمود صقر حول مخرجات الخطة التنفيذية الأولى 2014/2018 وخطة عمل الخطة التنفيذية الثانية 2018/2022.





وأوضح صقر، أن الخطة الإستراتيجية والتنفيذية لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تولي أهمية قصوى لتطبيق مخرجات البحث العلمي ودعم الابتكار والابتكار المجتمعي ونقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، هذا بالتوازي مع تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمي ودعم البحوث الأساسية والبنية ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال نظام مؤسسي وآليات تمويل وبرامج مبتكرة ونُظم تقييم فني واقتصادي ومتابعة وتقييم أداء وقياس مردود متطورة ومرنة تركز على المنتج النهائي القابل للتسويق والتطبيق وذلك بالشراكة مع كل مؤسسات الدولة ذات الصلة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.





وأشار رئيس أكاديمية البحث العلمي، إلى تقرير العديد من الانجازات الملموس منها: فى مجالات الطاقة الجديدة وتحلية المياه والزراعة والغذاء وتعميق التصنيع المحلى والتسويق التكنولوجى ونقل التكنولوجيا والثقافة العلمية.





كما أعتمد المجلس مبادرة الأكاديمية وأشار التقرير الصادر عن أكاديمية البحث العلمي منذ قليل، أن خلال عام 2019 قامت أكاديمية البحث العلمي بإفتتاح المعمل المصري الصيني المشترك للطاقة المتجددة، كما تم تمويل عدد 84 مشروع من خلال اتفاقيات التعاون الدولي مع دول فرنسا والهند وايطاليا والصين وبلغاريا والمجر والتشيك و بيلاروسيا، وتم دعم 271 مشروع تخرج بإجمالي تمويل حوالى 12 مليون جنيه، بالإضافة إلي دعم 66 مشروع تخرج للطلاب المتميزين بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.





وقد احتلت مصر المرتبة 92 فى مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019 وقد تقدمت مصر ثلاث مراكز عن العام السابق من بين 129 دولة، كما أعلنت الشبكة الأوروبية لجامعة الطفل أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر هي عضو رسمي ضمن الشبكة الأوروبية بكامل الامتيازات لهذه العضوية.





وبلغ عدد التحالفات التكنولوجية 18 تحالف ممول من الأكاديمية في المجالات المختلفة ضمن برنامج تحالفات المعرفة والتكنولوجيا، وتم إصدار 689 براءة اختراع خلال عام 2019، منهم 173 براءة مصرية، و516 براءة للأجانب.





وأكد التقرير الخاص بخطة الأكاديمية لعام 2020 بدء تفعيل شركة الأكاديمية للتسويق التكنولوجي، وإطلاق التحالف القومي للثورة الصناعية الرابعة 4.0 وبدء التطبيق الفعلي فى أحد المصانع التابعة لهيئة الإنتاج الحربى – وزارة الانتاج الحربى، والمبادرة القومية التي أطلقتها الأكاديمية لدعم كليات العلوم وخاصة أقسام الرياضيات والفيزياء بهدف بناء جيل جديد من النوابغ فى مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل، بالإضافة إلي إطلاق المبادرة القومية لدعم مشروعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة EFFECT.