محافظ الفيوم وسط الأمطار يتفقد أعمال رفع تجمعات المياه بالشوارع والميادين.. فيديو

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، عددا من الشوارع والميادين بمدينة الفيوم، للوقوف على أعمال رفع تجمعات المياه وحالة الطرق والسيولة المرورية، والتأكد من تنفيذ خطة التعامل مع سوء الأحوال الجوية.





وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الجولة شملت شوارع أحمد شوقي، وعباس العقاد، والسد العالي، والنبوى المهندس، وجمال عبد الناصر، وميادين المسلة والتدريب والتنظيم والإدارة، فضلًا عن تفقد الشوارع الجانبية والطرق.









وقال إن المحافظ وجه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بزيادة عدد سيارات كسح المياه، وسرعة الانتهاء من كسح أي تجمعات للمياه بالطرق، وكذا توجيه إدارة المرور بالتواجد الميداني بأماكن التجمعات وتيسير الحركة المرورية.





ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، والمتصلة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والهيئات الخدمية وغرفة عمليات مجلس الوزراء.





هذا وقد رفعت محافظة الفيوم درجة الاستعدادات إلى الدرجة القصوى بجميع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعد إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعرض البلاد لموجة من التقلبات الجوية بدأت فجر اليوم، الخميس، وتستمر حتى غد، الجمعة.