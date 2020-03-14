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فن

أخبار الفن.. كواليس خطوبة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة.. وزينة مع سيد رجب: باركولي

السبت 14/مارس/2020 - 09:10 ص
ياسمين صبرى وأحمد
ياسمين صبرى وأحمد أبو هشيم
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نبيل العدوى
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشرت الفنانة زينة صورة لها عبر موقع إنستجرام بصحبة الفنان سيد رجب وعلقت قائلة: كله يقول مبروك أنا وأستاذ سيد رجب، دون توضيح سبب طلب المباركة، وقد التقطت الصورة خلال مشاركتها بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية. 

كشف الإعلامى عمرو أديب تفاصيل خطوبة الفنانة ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والتي تم إعلانها قبل ساعات.


تجاهلت المنتجة سارة الطباخ الرد على المطرب تامر عاشور بعد حديثه عنها بشكل غير لائق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال تامر عاشور: " أنا على يقين كامل بأن اللي مالوش صوت بيبقاله صوت لما اللي ليه صوت يتكلم عنه ".

أعلنت شبكة Netflix عن وقف عدد من الأعمال التى كانت تنوى عرضها خلال الفترة المقبلة بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد. 
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