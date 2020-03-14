عمرو أديب يكشف تفاصل خطوبة ياسمين صبرى من احمد أبو هشيمة

كشف الإعلامى عمرو أديب تفاصيل خطوبة الفنانة ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والتي تم إعلانها قبل ساعات.
وتابع: "سيٌعلن عن تفاصيل أكثر عن تعارفهم في حلقات قادمة من البرنامج، وسيتم عقد القران خلال ثلاثة شهور".
وقال عمرو أديب خلال برنامج الحكاية أن بداية التعارف بين ياسمين صبري، وأحمد أبو هشيمة، منذ ثلاث شهور عن طريق الصدفة التي لا يمكن تخيلها.
وتابع: "سيٌعلن عن تفاصيل أكثر عن تعارفهم في حلقات قادمة من البرنامج، وسيتم عقد القران خلال ثلاثة شهور".
تأكد بشكل رسمي، خبر خطوبة الفنانة ياسمين صبري، من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد نشر صورة لهما من حفل الخطوبة الذي اتسم بالخصوصية.