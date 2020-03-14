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فن

عمرو أديب يكشف تفاصل خطوبة ياسمين صبرى من احمد أبو هشيمة

السبت 14/مارس/2020 - 02:51 ص
ياسمين صبرى - أحمد
ياسمين صبرى - أحمد أبو هشيمة
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نبيل العدوى
كشف الإعلامى عمرو أديب تفاصيل خطوبة الفنانة ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والتي تم إعلانها قبل ساعات.

وقال عمرو أديب خلال برنامج الحكاية أن بداية التعارف بين ياسمين صبري، وأحمد أبو هشيمة، منذ ثلاث شهور عن طريق الصدفة التي لا يمكن تخيلها.

وتابع: "سيٌعلن عن تفاصيل أكثر عن تعارفهم في حلقات قادمة من البرنامج، وسيتم عقد القران خلال ثلاثة شهور".

تأكد بشكل رسمي، خبر خطوبة الفنانة ياسمين صبري، من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد نشر صورة لهما من حفل الخطوبة الذي اتسم بالخصوصية. 

يأتي ذلك بعدما، نشر أحمد أبو هشيمة، صورة عبر ستوري حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها ممسكا بيد خطيبته الجديدة التي لم يفصح عنها، معلنًا خبر الخطبة، ومؤكدًا حبه لها. 

وظهرت في الصور يد أحمد أبو هشيمة، ويد أخرى اتضح أنها يد الفنانة ياسمين صبري، إذ تتطابق صورة المجوهرات التي ترتديها مع نفس مجوهرات "ياسمين" التي ظهرت بها قبل أيام. 
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