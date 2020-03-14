سارة الطباخ تتجاهل الرد على تامر عاشور بعد وصفها بـ الفانكوش

تجاهلت المنتجة سارة الطباخ الرد على المطرب تامر عاشور بعد حديثه عنها بشكل غير لائق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال تامر عاشور: " انا على يقين كامل بأن اللي مالوش صوت بيبقاله صوت لما اللي ليه صوت يتكلم عنه "
وأضاف تامر عاشور " قررت عدم الرد في موضوع المنتجة اللي طلعت "فنكوش " دي مع اعتذاري الكامل للفنكوش طبعا ونقابة المهن الموسيقية هي المسؤولة عن فنانين مصر ضد الاشكال دي - شكرا"
وعادت سارة الطباخ مؤخرا من العاصمة اللبنانية بيروت مع الفنان عمرو سعد بعد تعاقده على عمل فني ضخم ، وألغت سارة الطباخ
متابعتها للفنان تامر عاشور
، من حساب الشركة الخاصة بها "Earth production"، كما حذف تامر كون سارة، المسؤولة عن إدارة أعماله من المعلومات المتواجدة داخل حساب الانستجرام الخاص به.