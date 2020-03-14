تأثير فيروس كورونا يمتد إلى شبكة Netflix

أعلنت شبكة Netflix عن وقف عدد من الأعمال التى كانت تنوى عرضها خلال الفترة المقبلة بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.
وجاءت قائمة المسلسلات التي أوقفت تصويرها شبكة نتفليكس، "مسلسل Lucifer، ومسلسل The Flash، بالإضافة إلى مسلسل Young Sheldon، ومسلسل Super girl، ومسلسل Batwoman.
شبكة نتفليكس كانت قد أعلنت فى وقت سابق عن توسع انتاجاتها الاصلية بمسلسل سويدي قادم بعنوان Love & Anarchy وهو مسلسل كوميدي سوف يكون من انتاج صناع مسلسل Quicksand.
وسيكون بإمكان الأعضاء الجدد والحاليين الدفع بالجنية المصري ابتداءً من فترة الاشتراك أو تجديد الاشتراك، بدلا من الدفع بالدولار الأمريكى كما كان يحدث فى السابق.