تأثير فيروس كورونا يمتد إلى شبكة Netflix

وأعلنت Netflix الشركة الرّائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، عن توفير خاصية الدفع بالجنية المصري لأعضائها في جمهورية مصر العربية ابتداءً من 21 يناير 2020 عند الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر.



وسيكون بإمكان الأعضاء الجدد والحاليين الدفع بالجنية المصري ابتداءً من فترة الاشتراك أو تجديد الاشتراك، بدلا من الدفع بالدولار الأمريكى كما كان يحدث فى السابق.