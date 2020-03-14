زينة تنشر صورة مع سيد رجب.. وتعلق: كله يقول مبروك

نشرت الفنانة زينة صورة لها عبر موقع إنستجرام بصحبة الفنان سيد رجب وعلقت قائلة: كله يقول مبروك أنا وأستاذ سيد رجب، دون توضيح سبب طلب المباركة، وقد التقطت الصورة خلال مشاركتها بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.





وشهدت فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تكريم الفنانة زينة، والفنان عمرو عبد الجليل، والفنان مصطفى شعبان.



