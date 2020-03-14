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فن

زينة تنشر صورة مع سيد رجب.. وتعلق: كله يقول مبروك

السبت 14/مارس/2020 - 12:43 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى
نشرت الفنانة زينة صورة لها عبر موقع إنستجرام بصحبة الفنان سيد رجب وعلقت قائلة: كله يقول مبروك أنا وأستاذ سيد رجب، دون توضيح سبب طلب المباركة، وقد التقطت الصورة خلال مشاركتها بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية. 

وشهدت فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تكريم الفنانة زينة، والفنان عمرو عبد الجليل، والفنان مصطفى شعبان. 

واستأنفت زينة تصوير مسلسلها الجديد "جمع سالم" الذى تخوض به السباق الرمضاني المقبل، تأليف محمد ناير  وإخراج ايمان الحداد، ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وريم البارودى وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطى. 
زينة تنشر صورة مع سيد رجب.. وتعلق: كله يقول مبروك
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