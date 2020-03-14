عقب تحسن الطقس.. بدء أعمال الرصف بشوارع مدينة كفر الشيخ.. صور

وجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، بالبدء الفوري برصف الطرق بمدينة كفر الشيخ، وبدأت الأعمال التمهيدية للرصف من شارع عبد الهادي راضي، بشرق كفر الشيخ.





وشدّد محافظ كفر الشيخ بسرعة الانتهاء من الأعمال التمهيدية والبدء بالرصف، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة على رأس العمل، لرفع المعاناة عن المواطنين وأصحاب المركبات، باعتبار أن الشارع من أهم الشوارع الرئيسية بعاصمة المحافظة.





وبناءً على توجيهات محافظ كفر الشيخ، تابع ميدانيًا اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الأعمال التمهيدية لأعمال الرصف بطريق عبد الهادي راضي، موجهًا برفع جميع مخلفات الطريق أولًا بأول، وتقسيم العمل على مراحل والانتهاء من الأعمال حسب كل مرحلة.





جاء ذلك بحضور المقدم أحمد عبد السلام، مدير شرطة المرافق، ورضا رجب، نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات، ووائل فرج، نائب رئيس المدينة لشئون حي شرق كفر الشيخ، والمهندس مجدي عبد العظيم، مدير وحدة الرصف، والمهندس محمد رجب ، مهندس الرصف بمديرية الطرق بكفر الشيخ.





الجدير بالذكر أن الأعمال التمهيدية للصرف بدأت من نهاية إدارة مرور كفر الشيخ، والتي ستشمل المسافة أمام حي الزهور حتى شارع المصنع.



